About Fate: conheça sinopse, elenco e trailer do filme do Prime Video

O filme About Fate foi lançada na última sexta-feira (16) no Amazon Prime Video . A comédia romântica foi dirigida pelo russo Maryus Vaysberg, que possui em seu histórico muitos outros trabalhos focados no mesmo gênero, como Naughty Grandma e Love in the Big City. O longa-metragem, cuja apresentação se iniciou no dia 9 de setembro em cinemas dos Estados Unidos, é um remake do filme The Irony of Fate, lançado no dia 31 de dezembro de 1975. A produção clássica da União Soviética contava com mais de três horas de duração, mas seu remake aparece com aproximadamente uma hora e quarenta minutos.

About Fate é estrelado por alguns nomes populares do cinema mundial, como Emma Roberts (American Horror Story) e Thomas Mann (Conexão de Elite). Por sinal, o trabalho dirigido por Vaysberg ainda conta com a participação da roteirista Tiffany Paulsen, que trabalhou com Emma Roberts no filme Amor com Data Marcada, da Netflix. A seguir, confira mais detalhes sobre About Fate.

1 de 1 Saiba mais sobre About Fate, filme lançado no Prime Vide no dia 16 de dezembro — Foto: Divulgação/Rotten Tomatoes Saiba mais sobre About Fate, filme lançado no Prime Vide no dia 16 de dezembro — Foto: Divulgação/Rotten Tomatoes

Enredo de About Fate

About Fate é uma história sobre duas pessoas que acreditam no amor, mas aparentam jamais encontrar o verdadeiro significado dessa palavra. Elas são a corretora de imóveis Margot Hayes (Emma Roberts) e o advogado Griffin Reed (Thomas Mann). Ambos se conhecem de uma forma nada convencional e bastante embaraçosa. Griffin, que não via a hora de ter seu pedido de casamento aceito por Clementine Pratt (Madelaine Petsch), fica muito bêbado em um dia e, por um erro de seus amigos na hora de pedir um táxi, vai parar na casa de Margot. Por conta do álcool, ele não se importa com as peculiaridades da casa e dorme na cama sem pestanejar.

Quando Margot entra na sua casa, ela se depara com um desconhecido nu em sua cama. Para piorar, seu namorado Kip (Lewis Tan) a visita, vê a cena e acredita que ela tenha o traído. Margot fica desesperada, pois precisa de um acompanhante para ir ao casamento de sua irmã. Sem escolhas, ela convence Griffin a ir com ela, tendo em vista que sua família ainda não conhecia Kip e não acharia estranho um homem diferente. Laços entre Margot e Griffin se criam, mas o enredo ainda reserva encontros com Kip e Clementine, muito caos e interações interessantes com outros personagens na trama, até que eles possam aprender o significado do amor.

Elenco

Como mencionado, About Fate conta com a presença de Emma Roberts no papel de Margot Hayes e de Thomas Mann como Griffin Reed. Madelaine Petsch (Riverdale) é Clementine Pratt, enquanto Lewis Tan (Deadpool 2) atua como Kip, dois personagens centrais no enredo. Entre os demais atores que trabalham no filme estão Britt Robertson (O Espaço Entre Nós) como Carrie Hayes, Cheryl Hines (Segura a Onda) como Judy Hayes, Rose Waver (Sem Medo no Coração) como Hazel e Wendie Malick (Lei & Ordem) como Nancy Reed.

Repercussão da mídia

About Fate apresenta avaliações bem divididas de uma forma geral. O filme foi bastante criticado pela personalidade de alguns personagens, pelos seus clichês, momentos previsíveis e a forma preguiçosa como algumas situações são resolvidas para dar continuidade à história, tornando o desenvolvimento do enredo bastante confuso. Há críticas também em relação aos diálogos fracos e a questões técnicas da produção, como iluminação e edição, e ao nível de comédia.

Embora o desenvolvimento da história seja criticado, há muitos elogios em relação ao acerto naquilo que mais importava, seu encerramento. Chamam a atenção também as ótimas atuações dos atores, principalmente da química entre Emma Roberts e Thomas Mann. No geral, mesmo com todos os problemas encontrados, muitos consideram que é possível se divertir com o romance, desde que não se importe principalmente com seus clichês. No IMDb, About Fate aparece com a nota 6,1. Já no Rotten Tomatoes, o filme conta com 68% de aprovação da crítica e 65% de aprovação do público.