Adão Negro chega ao catálogo da HBO Max; conheça o filme do universo DC

Para a alegria dos fãs, o filme Adão Negro finalmente chegou à plataforma HBO Max nesta sexta-feira (16), após dois meses da estreia oficial nos cinemas. Uma das principais apostas da DC no ano, o longa conta com o astro Dwayne Johnson, o The Rock, no papel principal. O ator também é um dos produtores executivos do filme e dá vida ao vilão/anti-herói dos quadrinhos pela primeira vez nas telas. O mais novo filme de heróis da Warner Bros. conta com direção de Jaume Collet-Serra, que trabalhou anteriormente com o protagonista em Jungle Cruise (2021), disponível no Disney+ .

Com duas horas de duração, Adão Negro apresenta a história de Teth-Adam (Dwayne Johnson), um anti-herói poderosíssimo da cidade fictícia de Kahndaq. Solto após quase cinco mil anos aprisionado, ele agora busca fazer justiça com as próprias mãos de maneira brutal e vingativa sobre a humanidade nos tempos modernos. Porém, Adão Negro é desafiado pelo grupo de heróis conhecido como Sociedade da Justiça, formado por Gavião Negro (Aldis Hodge), Senhor Destino (Pierce Brosnan), Cyclone (Quintessa Swindell) e Esmaga-Átomo (Noah Centineo).

Bilheteria

Antes do lançamento nos cinemas, a expectativa era grande para que o novo filme da DC finalmente colocasse a marca no caminho certo, após anos conturbados no estúdio (saída do diretor Zack Snyder, futuro incerto de atores, troca na presidência da Warner etc.). Inclusive, o próprio Dwayne Johnson foi o principal responsável por alavancar o marketing do longa, deixando os fãs esperançosos nas redes sociais ao afirmar que "a hierarquia de poder do universo DC iria mudar".

No entanto, o retorno financeiro não correspondeu ao esperado. De acordo com a Variety, Adão Negro arrecadou, até agora, cerca de US$ 385 milhões (mais de R$ 2 bilhões segundo a atual cotação da moeda estadunidense). Acontece que esse valor não significa um sucesso, levando em consideração que o custo de produção foi de US$ 195 milhões (R$ 1 milhão, aproximadamente) e o investimento de marketing para o filme chegou à casa dos US$ 100 milhões (cerca de R$ 526 milhões). Além disso, a Warner fica com por volta de 50% do total arrecadado em bilheteria, enquanto o restante é destinado aos exibidores e demais intermediários.

Apesar dos dados divulgados pela imprensa estadunidense, Dwayne Johnson vem demonstrando estar confiante com o resultado do longa. Em publicação feita no Twitter, o ator e produtor executivo de Adão Negro fez até uma comparação com um dos filmes da concorrente Marvel: "Com quase US$ 400 milhões em todo o mundo, estamos construindo nossa nova franquia passo a passo (o primeiro Capitão América faturou US$ 370 milhões) para o futuro da DC".

Opinião dividida entre público e crítica

De certa forma, Adão Negro dividiu consideravelmente a opinião tanto do público quanto da crítica especializada. De fato, o filme não foi um sucesso indiscutível, mas também não pode ser considerado um fracasso total, algo que os sites agregadores de nota demonstram bem. Por exemplo, no IMDb, o longa recebeu uma nota 6.6 em uma escala de até 10, com base em 160 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, a crítica avaliou a produção em apenas 39%, enquanto o filme obteve uma aprovação de 89% entre o público dessa plataforma. O Metacritic teve um comportamento parecido. No site, o filme recebeu uma nota 41 de 100, enquanto o público avaliou a produção em 7.2 de 10.

Adão Negro vai ter continuação?

Até o momento da publicação desta matéria, o futuro da franquia é incerto. Na época do lançamento do filme, com o hype da estreia, muitos apostavam que a sequência de Adão Negro era muito provável de acontecer. Entretanto, é difícil saber se o mais novo longa da DC terá uma sequência ou não, sobretudo por conta da não unanimidade do filme meses após a chegada ao público.

Além disso, o próprio universo DC nas telonas está indefinido. Isso porque James Gunn e Peter Safran acabaram de assumir os cargos de co-CEOs do recém fundado DC Studios. Os novos comandantes ainda estão apresentando o aguardado plano de dez anos da empresa ao presidente da Warner, David Zaslav, e discutindo o rumo de Adão Negro e também de todos os personagens da editora da Liga da Justiça.

