Alelo fora do ar: cartão apresenta erro de 'tempo excedido'

Usuários do cartão Alelo estão enfrentando problemas para fazer compras com o cartão nesta sexta-feira (2). Segundo relatos publicados no Twitter , ao tentar passar o cartão, é exibida a mensagem de "limite de tempo excedido", e a transação não é concluída. Porém, mesmo não tendo conseguido efetuar a compra, algumas pessoas relatam que o valor correspondente foi debitado do saldo. Dados do Downdetector , plataforma que monitora o status de serviços online, mostram que os problemas estão acontecendo desde as 22h de ontem, quinta-feira (1).

Em resposta a usuários no Twitter, a Alelo informou que teve um problema sistêmico ontem à noite, mas garantiu que a falha já foi resolvida. Devido ao problema, muitas pessoas não conseguiram usar o vale refeição e precisaram pagar a compra com cartão de crédito ou dinheiro. "Tentei comprar com meu VR e não consegui porque deu falha na comunicação duas vezes. Vi que o problema não é só comigo, e agora? Tive que pagar no crédito", reclamou um usuário.

Outras pessoas disseram que precisaram deixar suas compras no carrinho em decorrência da instabilidade. "Tive que deixar a compra no carrinho porque mesmo com saldo no cartão não passou a compra", afirmou outra internauta no Twitter. Veja outros relatos abaixo.

Dados do Google Trends, ferramenta do Google que acompanha pesquisas na Internet, indicam que houve aumento repentino nas buscas por "alelo fora do ar" e "saldo alelo refeição" na última hora. As consultas relacionadas ao SAC da empresa também subiram, o que mostra que as pessoas estão procurando meios de reclamar sobre o problema.

Como contestar uma compra no Alelo

Se você teve o saldo debitado do seu cartão Alelo indevidamente devido ao problema sistêmico da empresa, pode contestar a compra. Para isso, entre em contato com a empresa pelo número (011) 4004-7733 no WhatsApp, envie uma mensagem pelo site (https://www.alelo.com.br/meucartao/fale-conosco), ou acione o suporte pelo aplicativo Meu Alelo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

