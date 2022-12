Alemanha é eliminada da Copa, e brasileiros celebram com memes; veja

A Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo 2022 nesta quinta-feira (1). A desclassificação foi celebrada pelos brasileiros, que lotaram as redes sociais de memes zombando do rival. A movimentação dos internautas foi tamanha que os assuntos "Alemanha" e "Elimine o Brasil" apareceram nas primeiras posições dos Trending Topics do Twitter. Publicações com o último termo ironizavam o fato de que seleções que eliminaram o Brasil em edições anteriores da Copa não passaram da fase de grupos no mundial deste ano. Na Copa de 2014, os alemães derrotaram a Seleção Brasileira por 7 a 1 na semifinal do torneio. Veja, a seguir, uma seleção com os melhores memes sobre a eliminação da Alemanha.