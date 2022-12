Alice in Borderland: veja sinopse, elenco e trailer da 2ª temporada

Alice in Borderland 2 estreia na Netflix nesta quinta-feira (22). A nova temporada da série japonesa, lançada em dezembro de 2020, volta ao catálogo do streaming após dois anos trazendo um enredo bastante semelhante ao visto em Round 6. Nela, diversos jogos perigosos acontecem em um mundo utópico.

A obra é dirigida por Shinsuke Sato, inspirado no mangá de Haro Aso, de mesmo nome. No elenco, é possível encontrar nomes como Kento Yamazaki, também protagonista do programa de televisão Atom's Last Shot, e Tao Tsuchiya, do dorama Involvement in Family Affairs e da série Mare.

Alice in Borderland 2 estreia na Netflix: veja sinopse, elenco e trailer da nova temporada

Enredo e repercussão

Os amigos Ryohei Arisu, Karube e Chota estão frustrados com suas vidas e, na maior parte do tempo, jogam videogames. Os três são transportados para uma versão paralela de Tokyo que se encontra completamente vazia, onde são obrigados a participarem de um jogo diferente. No mundo chamado Borderland, os erros podem custar suas vidas e eles precisam usar fundamentos que aprenderam nos videogames para sobreviver.

A série, no geral, é bem pontuada. No IMDb, possui avaliação de 482 usuários e 33 da crítica, com uma média de avaliação de 7,6/10. Está em 195 no ranking de popularidade e tem subido na última semana. No Rotten Tomatoes, o seriado tem um índice maior: 91% é a média do público. Já a página inicial do Google, mesmo que não possua um sistema criterioso de avaliação, também consegue transmitir uma noção do favoritismo da série: 4.9/5, por 1279 usuários.

Personagens e elenco

Ryohei Arisu é o principal personagem. Ele é interpretado pelo ator Kento Yamazaki, vencedor do prêmio de Revelação do Ano da Academia do Japão, em 2015. Nesta série, Kento interpreta um menino de 24 anos que, antes de ser transportado, passava o dia jogando videogames. Logo, suas habilidades lógicas o farão descobrir informações fundamentais do mundo para o qual foi transportado. Além disso, ele é o principal guia dos jogos em que os participantes são desafiados.

Usagi é uma alpinista. Sua força dos treinos a fazem ser uma boa candidata nas competições e, por isso, vira aliada de Arisu. A personagem é interpretada por Tao Tsuchiya, que já atuou em produções japonesas e europeias, além de participar de outras frentes artísticas como dança e música.

Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya no papel de Arisu e Usagi

Chota (Yuki Morinaga) e Karube (Keita Machida) são amigos de Arisu. Embora estejam com ele quando a descoberta do mundo alternativo acontece, não possuem tanto destaque. Enquanto o primeiro trabalhava em uma empresa de informática, o segundo era barman.

Chishiya era estudante de medicina e joga sozinho. O personagem busca entender o mundo em que foi inserido e não se incomoda em sacrificar outras pessoas por sua segurança. O ator Nijiro Murakami ficou conhecido por sua aparição no filme Destruction Babies, lançado em 2016.

Kuina, interpretado pela atriz Aya Asahina, se destaca também pela representatividade. Ela é uma mulher transexual e, ao longo da série, o passado com a sua família é bastante explorado.

Assista ao trailer da segunda temporada

