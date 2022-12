Ana Mercedes Hoyos: Doodle do Google homenageia artista colombiana

Ana Mercedes Hoyos é a homenageada pelo Google no Doodle deste sábado (17). A pintora e escultora colombiana, que já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, ficou conhecida por representar a complexidade da cultura do seu país por meio da arte moderna. A data de hoje marca os 54 anos do seu primeiro lugar na exibição "Espaços Ambientais" do Museu de Arte Moderna de Bogotá.