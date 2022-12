Android 13: veja as funções que chegam ao seu celular ainda em dezembro

O Android 13 ganhou um novo pacote de atualização agora em dezembro. As novidades foram anunciadas pela Google e estão disponíveis no update mais recente do sistema operacional - que ainda está em fase de liberação para os celulares. Algumas das novas mudanças incluem melhorias em aplicativos como Google Fotos , além de otimizações na acessibilidade. Nas próximas linhas, veja quais são os novos recursos que chegarão ao Android 13 ainda neste mês. Vale lembrar que os recursos serão disponibilizados aos poucos, e podem demorar mais para chegar ao Brasil.

Uma das novidades é o app Modo de Leitura do Google, que agora facilita a experiência da leitura em tela para pessoas com baixa visão, cegueira e dislexia. A plataforma oferece conversão de texto em voz, personalização de contraste da cor e diferentes tamanhos de fontes. Já o app de Fotos recebeu uma atualização com novos estilos de montagens, em que é possível selecionar fotos para criar colagens com formatos e estilos personalizados - incluindo temas natalinos.

Ainda, um novo widget também foi adicionado ao YouTube, e agora é possível inserir uma barra de pesquisa para o app diretamente na página inicial do celular. Atalhos para vídeos da biblioteca, inscrições e Shorts também foram adicionados ao widget.

Já o Google TV, aplicativo que exibe quais são os filmes e séries disponíveis em plataformas de streamings, agora transmite o conteúdo para a TV diretamente pelo aplicativo. O serviço antes só recomendava os títulos em streamings como Disney + e Prime Vídeo, e encaminhava para o aplicativo oficial. Com a atualização, passa a ser possível transmitir o conteúdo na TV diretamente pelo app da Google.

Outra mudança é que usuários com chave de carro digital agora podem compartilhar o acesso com outras pessoas. A chave digital para carro permite travar e destravar portas, além de ligar o veículo. Com o update, o compartilhamento pode ser feito por meio de um código de ativação pelo app Carteira, e está disponível para celulares Pixel 6 ou superior e Samsung Galaxy S21 ou superior.

Em relação aos smartwatches, as mudanças no Wear OS agora oferecem mais integração com o Google Maps, que permite a navegação para casa ou trabalho através do relógio. Já a área de previsão do tempo do acessório passa a exibir também os horários de nascer e pôr-do-sol por meio do app Clima.

A plataforma de tarefas Keep também otimizou a integração com o Wear e, agora, fotos, co-autores e cores de fundo adicionados às notas do aplicativo também ficam visíveis nos smartwatches com Wear.

Mais uma novidade para os relógios é a ligação rápida para até cinco dos contatos favoritos do aplicativo Contatos, e a associação com o app Adidas Running para monitoramento do treino. O modo de combinação de emojis do Gboard também ganhou atualizações, e agora traz novos tipos de combinações - o que pode ser útil para as festividades de final de ano, por exemplo, com novas figurinhas customizadas para as datas (veja aqui como fazer).

As novidades serão lançadas aos poucos para todos os usuários do Android 13.

Com informações de Android

