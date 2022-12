Anjo de Natal: veja sinopse, elenco e trailer do filme disponível na Netflix

O filme Anjo de Natal é mais uma das produções natalinas presentes na Netflix e chegou ao catálogo da plataforma de streaming apenas este ano, apesar de ter sido lançado oficialmente em 2021, pela GAC ​​Family, canal americano conhecido pela transmissão de filmes leves e familiares. Com direção de Jerry Ciccoritti (De Volta para Casa) e roteiro de John-Eliot Jordan e Carlie Mantilla, o longa é estrelado por Chad Michael Murray (Gilmore Girls) e Jessica Lowndes (Barrados no Baile – Nova Geração) e acompanha a história de Ally, uma médica que não acredita no espírito do Natal, mas que por uma intervenção de um lugar inesperado, terá sua vida transformada para sempre.

Com apenas 85 minutos de duração, o romance natalino promete encantar os espectadores que buscam uma história de Natal aconchegante para assistir na data comemorativa que se aproxima. Pensando nisso, confira, a seguir, mais detalhes, como sinopse, elenco e repercussão na mídia do filme Anjo de Natal:

2 de 2 Anjo de Natal está em alta na Netflix no mês de dezembro — Foto: Reprodução/IMDb Anjo de Natal está em alta na Netflix no mês de dezembro — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Anjo de Natal

A trama do romance natalino acompanha a história da protagonista Ally Morgan (Jessica Lowndes), uma médica extremamente dedicada ao seu trabalho e que, por conta disso, corre o risco de perder o namorado. Isso porque ela cancela os compromissos da véspera de Natal com ele por não gostar do feriado festivo. No entanto, sem saber, Ally recebe a ajuda de um anjo, que se transforma em um barista chamado Gabe (Chad Michael Murray). Ele tem como objetivo ajudá-la a redescobrir a magia do Natal. Mas as coisas saem do controle quando o ser celestial passa a se apaixonar pela médica.

Elenco

Além de Chad Michael Murray (Sexta-Feira Muito Louca) e Jessica Lowndes (Simplesmente Apaixonados) nos papéis dos protagonistas do romance Gabe e Ally, respectivamente, o longa-metragem ainda conta com nomes como David Reale (A Hora do Desespero), Samora Smallwood (A Assistente Psicopata), Deborah Tennant (Shazam), Jane Luk (Anne com E) e Joy Castro (Circuit Breakers) no elenco.

Repercussão na mídia

Mesmo com a enorme popularidade entre os usuários da Netflix após atingir o top 10 da plataforma, Anjo de Natal não agradou tanto assim a mídia especializada. No site agregador de reviews, o IMDb, por exemplo, o trabalho de Jerry Ciccoritti obteve nota 5.3 de 10, com base em 2,1 mil avaliações. Já nos sites Rotten Tomatoes e Metacritic, o projeto cinematográfico ainda não foi avaliado nem possui reviews mesmo após a sua estreia no serviço.

Confira o trailer oficial de Anjo de Natal: