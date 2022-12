Após atraso, lançamento do Xiaomi 13 será em 11 de dezembro

As novidades sobre a nova linha premium da Xiaomi serão apresentadas no próximo domingo (11). O lançamento, que estava previsto para 1º de dezembro, passou por um adiamento em decorrência do falecimento do ex-presidente chinês. Agora, com a nova data, o público intensifica as expectativas para conhecer os dois celulares que devem ser anunciados às 8h (horário de Brasília). Tanto o Xiaomi 13 Pro, carro-chefe da marca, quanto a versão mais básica devem contemplar o Snapdragon 8 Gen 2 na ficha técnica.