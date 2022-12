Argentina x Croácia: veja os memes do jogo da Copa do Mundo

A Argentina venceu a Croácia por 3 a 0 nesta terça-feira (13) e garantiu a primeira vaga na final da Copa do Mundo 2022. Enquanto a bola rolava no Catar, brasileiros comentavam o jogo nas redes sociais e compartilhavam uma série de memes. Ainda abalados com a eliminação do Brasil – que, se tivesse vencido a Croácia na última sexta-feira (9), estaria enfrentando a Argentina hoje –, os torcedores publicaram imagens bem-humoradas sobre a desclassificação do país e fizeram os termos "Brasil x Argentina" e "4 MINUTOS" chegarem aos Trending Topics do Twitter. "Messi" também estava entre os assuntos mais comentados no microblog.