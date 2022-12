Argentina vence a Copa do Mundo; veja memes de jogo contra França

A Argentina venceu a França e se tornou tricampeã mundial de futebol neste domingo. As duas seleções entraram em campo às 12h para uma partida dramática, emocionante, repleta de gols, e cujo resultado só foi revelado nos pênaltis. Antes mesmo do apito inicial, torcedores já comentavam sobre a grande final nas redes sociais e compartilhavam uma série de memes. Os nomes de Messi e Mbappé apareceram entre os Trending Topics do Twitter, seção que reúne os assuntos mais comentados no microblog.