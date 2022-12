As Linhas Tortas de Deus: entenda final do filme cheio de reviravoltas

O filme As Linhas Tortas de Deus é uma produção espanhola de suspense que chegou à Netflix na última sexta-feira (9). Na trama, uma detetive finge ter transtornos mentais para entrar em um manicômio onde ocorreu um assassinato misterioso. Dirigida por Oriol Paulo (Durante a Tormenta) e estrelada por Bárbara Lennie (A Garota de Fogo), a trama instigou a audiência a elaborar teorias que elucidassem as reviravoltas do roteiro, presentes do início ao fim da obra.

O título é um adaptação do romance homônimo do escritor espanhol Torcuato Luca de Tena (1923-1999), publicado em 1979. Com mais de duas horas e meia de duração, As Linhas Tortas de Deus está no Top 10 das produções da Netflix até o momento. Para quem já assistiu o filme e ficou perdido em meio a tantos plot twits que o longa apresenta, acompanhe a seguir informações detalhadas sobre o enredo e entenda o final da trama.

2 de 4 Alice Gould (Bárbara Lennie) é uma detetive particular contratada para solucionar um misterioso assassinato em um sanatório — Foto: Reprodução/IMDb Alice Gould (Bárbara Lennie) é uma detetive particular contratada para solucionar um misterioso assassinato em um sanatório — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de As Linhas Tortas de Deus

A trama se passa na Espanha, em 1979. A detetive particular Alice Gould (Bárbara Lennie) viaja até um hospital psiquiátrico onde finge ter um transtorno mental para ser internada. Ao passar pelo diagnóstico inicial, ela usa sua entrada para investigar o assassinato do filho de um cliente, ocorrido na mesma clínica meses antes. Porém, à medida que avança em suas buscas, a sanidade de Alice está ameaçada, pois os psiquiatras do sanatório realmente acreditam que ela tem problemas psicológicos.

Junto com Bárbara Lennie, integram o elenco Pablo Derqui (Se Eu Não Tivesse te Conhecido) como o interno Ignacio Urquieta, amigo da detetive; Eduard Fernández (Fausto 5.0) como Samuel Alvar, o diretor do sanatório e principal entrave na investigação de Alice; David Selvas (Minas do Hóquei) como Heliodoro, marido de Alice; Loreto Mauleón (Pátria) como Montserrat Castell, vice-diretora da instituição; Javier Beltrán (Poucas Cinzas) como César Arellano, psiquiatra que simpatiza com Alice; entre outros.

Repercussão da crítica

Até o momento, As Linhas Tortas de Deus tem tomatômetro de 67% no Rotten Tomatoes, o que deixa o filme acima da média, ainda que com apenas seis reviews na plataforma - sendo cinco resenhas vindas da Espanha. Já no IMDb, que contabiliza votações por parte dos fãs, o longa tem nota 7,1 de 10, baseada na votação de 3.200 usuários.

3 de 4 Quando o diretor Samuel Alvar, interpretado por Eduard Fernández, alega que não reconhece a investigação de Alice, sua liberdade se torna sua prioridade — Foto: Reprodução/IMDb Quando o diretor Samuel Alvar, interpretado por Eduard Fernández, alega que não reconhece a investigação de Alice, sua liberdade se torna sua prioridade — Foto: Reprodução/IMDb

Entenda as reviravoltas e o final do filme (contém spoilers)

A proposta de As Linhas Tortas de Deus é fazer com que o espectador fique na dúvida sobre a real sanidade de Alice Gould durante todo o filme. Para isso, são entregues no decorrer da trama diversas pistas que podem ser interpretadas como favoráveis à versão da protagonista. Para confundir, há também argumentos propícios ao julgamento do diretor Samuel Alvar, de que a detetive é paranoica e narcisista e que inventou sua contratação como forma de não assumir a culpa por ter envenenado seu marido Heliodoro três vezes.

Ao dar entrada no sanatório como uma pessoa paranoica, Alice leva consigo uma carta escrita por seu médico, Dr. Donadío (Lluís Soler), onde este afirma que a protagonista tentou envenenar seu marido, que ela é bastante inteligente e que tem sempre uma resposta pronta na ponta da língua, nem que para isso tenha de desdizer o que havia dito antes. Outra recomendação do médico é que Alice tem um forte poder de persuasão, e que isto seria usado a seu favor contra médicos menos experientes. Enquanto a detetive reconhece que a carta é falsa, Alvar afirma que o próprio Dr. Donadío a escreveu.

Um ponto a favor de Alvar é o encontro de Alice com seu suposto cliente, Dr. Raimundo García del Olmo (Joan Crosas), uma pessoa completamente diferente da visão que ela tinha do personagem. Porém, os médicos Montserrat e César acreditam que Alice foi vítima de um "sequestro legal", prática onde o marido a internou propositalmente para por a mão em sua fortuna, já que a ex-exposa seria considerada mentalmente incapaz de geri-la com o diagnóstico do sanatório. A protagonista tem essa visão após passar por um procedimento de eletrochoque, onde relembra os passos dados por seu marido e del Olmo para a criação da suposta farsa.

4 de 4 Cena de Alice na reunião médica para que seja avaliada sua sanidade mental — Foto: Divulgação/Netflix Cena de Alice na reunião médica para que seja avaliada sua sanidade mental — Foto: Divulgação/Netflix

O momento de maior tensão para o julgamento do espectador é a fuga de Alice do sanatório. Durante o plano de saída, ela fica sabendo que um dos internos, o jovem Remo (Samuel Soler), foi morto na cela. Ela então usa do caso para provar perante a todos suas habilidades como detetive e solucionar o assassinato. A protagonista o faz na frente dos psiquiatras gestores do sanatório e da polícia, o que valoriza seu álibi. Montserrat e César também souberam antes da retirada de sua fortuna no banco, assim como a bonificação alta que Alvar recebeu do marido de Alice, algo que favorece sua alegação de sequestro legal.

A cena final consiste na reunião extraordinária realizada pelo corpo médico do sanatório para declarar se Alice é de fato uma pessoa sã. Alvar ainda insiste no argumento de que a suposta detetive é uma farsante com paranoia e narcisismo, mas abdica de seu voto. Depois de ouvir dos colegas que Alice é mentalmente capaz, o diretor renuncia de seu cargo, mas não sem antes chamar Dr. Donadío para dar sua versão do caso. Para a surpresa de Alice, o médico é na verdade quem ela identificava como seu cliente, Dr. García del Olmo. Donadío olha para sua paciente e apenas pergunta qual foi a confusão em que ela se meteu agora. Isso encerra o filme sem uma certeza sobre a sanidade de Alice, de forma similar ao filme Ilha do Medo (2010), estrelado por Leonardo diCaprio e com enredo semelhante.