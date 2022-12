Aspas é eleito atleta do ano no Prêmio eSports Brasil 2022; veja vencedores

Erick "aspas" Santos venceu na categoria "Melhor Atleta" no Prêmio eSports Brasil 2022. A revelação desta e das demais categorias aconteceu na noite desta sexta-feira (16) em cerimônia realizada no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo. Grandes nomes dos esportes eletrônicos do Brasil participaram do evento e viram aspas ser o grande destaque da noite. Campeão mundial de Valorant pela LOUD , o jogador ainda levou para casa mais dois troféus: nas categorias de "Atleta Revelação" e de "Melhor Atleta de Valorant ".

Vale destacar também que o parceiro de time de aspas, o argentino Matias "Saadhak" Delipetro, foi o vencedor na popular categoria "Craque da Galera", cujo escolhido é decidido por votação do público. O PeB 2022, que contou com um total de 25 categorias, ainda premiou nomes como Alexandre "Gaules" Borba, na categoria "Melhor Streamer", e Casimiro Miguel, como "Personalidade do Ano.

1 de 1 Aspas faturou três prêmios no PeB 2022, incluindo o de melhor atleta do ano — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Aspas faturou três prêmios no PeB 2022, incluindo o de melhor atleta do ano — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

As grandes novidades do PeB 2022 foram as três novas categorias para premiar as melhores atletas femininas de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Valorant e Rainbow Six Siege. As primeiras vencedoras dessas categorias inéditas foram Olga "Olga" Rodrigues (CS:GO), Natália "daiki" Vilela (Valorant) e a argentina Lucía "Luli" Campello (R6). Sobre a já conhecida categoria "Melhor Atleta Feminina", quem levou foi chilena Paula "bstrdd" Naguil, enquanto a "Atleta Revelação Feminina" foi para Vitoria "bizerra" Vieira.

Outros atletas de destaque em 2022 também levaram seus troféus para casa. Entre eles, estão nomes como Kaike "KSCERATO" Cerato, semifinalista do IEM Rio Major 2022 jogando pela FURIA Esports; Leonardo "Robo" Souza, campeão do 2° Split do CBLOL 2022 pela LOUD; Paulo "PHzin" Henrique, campeão da FIFAe Nations Cup 2022; e Yan "yanxnz" Xisto Nolasco, semifinalista do mundial de Rocket League pela FURIA Esports. Você pode conferir todos os vencedores da noite na tabela abaixo:

Vencedores do Prêmio eSports Brasil 2022 Categorias Vencedores Melhor Atleta Erick "aspas" Santos Melhor Atleta Feminina Paula "bstrdd" Naguil Atleta Revelação Erick "aspas" Santos Atleta Revelação Feminina Vitoria "bizerra" Vieira Melhor Atleta de Battle Royale Edcarlos "ED" Santos Melhor Atleta de Card Games Gustavo Henrique "Lazyguga" Rodrigues Melhor Atleta de CS:GO Kaike "KSCERATO" Cerato Melhor Atleta de Dota 2 João "4nalog" Giannini Melhor Atleta de Fighting Games Bruno "KillerXinok" Sousa Melhor Atleta de Free Fire Cauan "Cauan7" da Silva Melhor Atleta de Futebol Virtual Paulo "Phzin" Henrique Melhor Atleta de League of Legends Leonardo "Robo" Souza Melhor Atleta de Mobile Games Kauan "Federal" Gonçalves Melhor Atleta de Outras Modalidades Yan "yanxnz" Xisto Nolasco Melhor Atleta de Rainbow Six Siege Diego "Kheyze" Zanello Melhor Atleta de Valorant Erick "aspas" Santos Personalidade do Ano Casimiro Miguel Melhor Atleta Feminina de CS:GO Olga "Olga" Rodrigues Melhor Atleta Feminina de Valorant Natália "daiki" Vilela Melhor Atleta Feminina de Rainbow Six Siege Lucía "Luli" Campello Melhor Streamer Alexandre "Gaules" Borba Melhor Organização LOUD Melhor Jogo Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) Melhor Caster Bárbara "Babi" Micheletto Craque da Galera Matias "Saadhak" Delipetro

A seguir, confira os vencedores de todas as categorias do PeB 2022 e aqueles que foram os finalistas entre todos os indicados ao prêmio:

Melhor Atleta

Erick "aspas" Santos (Valorant)

Melhor Atleta Feminina

Natália "daiki" Vilela

Paula "bstrdd" Naguil

Olga "olga" Rodrigues

Atleta Revelação

Erick "aspas" Santos (Valorant)

(Valorant) Felipe "Less" Basso (Valorant)

Diego "Brance" Amaral (League of Legends)

Atleta Revelação Feminina

Vitoria "bizerra" Vieira (Valorant)

(Valorant) Julia "Jelly" Iris (Valorant)

Alessandro " Flower" Ribeiro (League of Legends)

Melhor Atleta de Battle Royale

Edcarlos "ED" Santos (Fortnite)

(Fortnite) Henrique "Phzin" (Fortnite)

Hernandes "Besk9" Mateus dos Santos (Apex Legends)

Melhor Atleta de Card Games

Melhor Atleta de CS:GO

Gabriel "FalleN" Toledo

Kaike "KSCERATO" Cerato

Yuri "yuurih" Boian

Melhor Atleta de Dota 2

João "4nalog" Giannini

Thiago "Thiolicor" Cordeiro

Guilherme "Costabile" Costábile

Melhor Atleta de Fighting Games

Paulo "HorusPaulin" Moura (Street Fighter 5)

Bruno "KillerXinok" Sousa ( Mortal Kombat 11 )

Ronaldo "RonaldinhoBR" Mendes Filho (Street Fighter 5)

Melhor Atleta de Free Fire

"Raone7"

Cauan "Cauan7" da Silva

Jardel "DeadGOD" Pereira

Melhor Atleta de Futebol Virtual

Felipe "Barreto" Pregnolatto (FIFA 23)

Paulo "PHzin" Henrique (FIFA 23)

(FIFA 23) Gabriel "Crepaldi" Crepaldi (FIFA 23)

Melhor Atleta de League of Legends

Diego "Brance" Amaral

Leonardo "Robo" Souza

Thiago "TinOwns" Sartori

Melhor Atleta de Mobile Games

Melhor Atleta de Outras Modalidades

Felipe "BabyMazo" Mazo (Pokémon Unite)

"Sillyfangirl" (Osu!Mania)

Yan "yanxnz" Xisto Nolasco (Rocket League)

Melhor Atleta de Rainbow Six Siege

Jaime "Cyber" Ramos

Diego "Kheyze" Zanello

Luccas "Paluh" Molina

Melhor Atleta de Valorant

Erick "aspas" Santos

Bryan "pANcada" Luna

Felipe "Less" Basso

Personalidade do Ano

Victor "Coringa" Augusto

Alexandre "Gaules" Borba

Casimiro Miguel

Melhor Atleta Feminina de CS:GO

Giovanna "yungher" Yungh

Olga "olga" Rodrigues

Izabella "izaa" Bieberbach Galle

Melhor Atleta Feminina de Valorant

Natália "daiki" Vilela

Paula "bstrdd" Naguil

Taynah "tayhuhu" Yukimi

Melhor Atleta Feminina de Rainbow Six Siege

Lucía "Luli" Campello

Julia "Juu" Brito

Giovanna "PinkSouls" Fontenele

Melhor Streamer

Alexandre "Gaules" Borba

Victor "Coringa" Augusto

Lucas "Luquet4" Gagliasso

Paulinho O Loko

Alan "Alanzoka" Pereira

Melhor Organização

LOUD

FURIA Esports

Fluxo

paiN Gaming

Team Liquid

Melhor Jogo

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO)

Valorant

League of Legends

Free Fire

Rainbow Six Siege

Melhor Caster

Tácio "Schaeppi" Schaeppi (League of Legends)

Graciela "Graci" Gomes (Rocket League)

Pablo "xrm" Oliveira (Valorant)

Bernardo "BiDa" Moura (Valorant)

Bárbara "Babi" Micheletto (Valorant)

Craque da Galera

Bruno "Nobru" Goes

Matias "Saadhak" Delipetro

Erick "aspas" Santos

Diego "Brance" Amaral

Gustavo "Sacy" Rossi