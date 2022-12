Avatar 2 - O Caminho da Água: veja lançamento, sinopse, trailer e elenco

Avatar 2: O Caminho da Água, um dos lançamentos cinematográficos mais aguardados de 2022, finalmente estreia nos cinemas a partir do dia 15 de dezembro no Brasil. Toda popularidade se deve ao fato de que o primeiro longa do projeto, disponível no Disney+, é o filme com a maior bilheteria da história do cinema, com mais de US$ 2,9 bilhões arrecadados (cerca de R$ 15,1 bilhões na cotação atual). Além disso, mais uma vez com direção de James Cameron (Titanic), o novo filme foi produzido pela 20th Century Studios e traz grandes nomes do cinema mundial de volta à Pandora, como é o caso de Sam Worthington (Fúria de Titãs), Zoë Saldaña (Guardiões da Galáxia) e Stephen Lang (Old Man).