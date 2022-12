Avatar 2 tem quantas horas? Veja perguntas e respostas sobre o filme

Mais de uma década se passou desde o lançamento de Avatar , primeiro filme da franquia de ficção científica dirigida por James Cameron (Titanic), produzida pela 20th Century Studios e disponível na Disney+ . Ao todo, foram oito atrasos que adiaram o lançamento de Avatar 2 - O Caminho da Água , que finalmente chega aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (15). Antes mesmo de sua estreia, o segundo filme da saga parece seguir o mesmo caminho de seu antecessor, sendo cotado para o Oscar e já tendo sido indicado a duas categorias do Globo de Ouro. Avatar conquistou seis desses prêmios em 2010, três Oscars e três Globos de Ouro.

Os efeitos visuais e especiais do primeiro filme ainda marcam a memória de sua audiência. Em 2009, James Cameron desenvolveu sua própria câmera especializada em captar expressões faciais de atores, o que era completamente inovador para a época. A promessa do diretor para o segundo longa-metragem é continuar surpreendendo. Confira, a seguir, algumas das principais dúvidas sobre o filme, como sua duração, enredo e quando chega ao streaming.

Qual a duração de Avatar 2 - O Caminho da Água?

Avatar: O Caminho da Água tem 3 horas e 12 minutos de duração, o que o torna 30 minutos mais longo do que o primeiro filme. É o segundo maior longa de James Cameron, perdendo apenas para Titanic por dois minutos de diferença. Segundo o próprio diretor, em entrevista à Total Film, isso se deve à necessidade de ênfase nos personagens, no enredo, nas relações e na emoção, além de garantir que seu objetivo é contar uma história extremamente convincente em uma base emocional. "Não gastamos tanto tempo com relacionamentos e emoções no primeiro filme quanto no segundo, e é um filme mais longo, porque há mais personagens para explorar. Há mais história para explorar", explica o diretor.

Qual o enredo de Avatar 2?

Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña) retornam às telas, desta vez 12 anos mais velhos, casados e pais de cinco filhos. No longa, os Na’vi, nativos de Pandora, deverão buscar refúgio com o clã oceânico, os habitantes dos recifes de Metkayina, pois uma difícil guerra contra os humanos, especificamente as forças colonizadoras da RDA, se aproxima.

Sigourney Weaver (Alien), atriz norte-americana que interpreta Kiri no filme, contou à Variety que o enredo gira em torno da família e que foi muito inspirado pela vida do diretor James Cameron junto com sua esposa e filhos. "A história é sobre família, sobre nossas famílias tentando ficar juntas [e] até que ponto todos nós nos esforçamos para proteger uns aos outros e proteger o lugar onde vivemos", conta Weaver.

Qual a classificação indicativa do filme?

No Brasil, Avatar 2 chega aos cinemas com classificação indicativa de 14 anos. Originalmente, nos Estados Unidos, recebeu a classificação PG-13 devido a “sequências de forte violência e ação intensa, nudez parcial e alguma linguagem forte”. O primeiro filme da saga também foi contraindicado para menores de 13 anos, mas por motivos um pouco distintos: "sequências de batalhas épicas intensas e guerra, sensualidade, linguagem e um pouco de fumo". Como já foi apontado no enredo, a diferença nessas justificativas indica um longa com um teor mais íntimo e menos voltado para as típicas guerras do gênero ficção científica.

O que a crítica está dizendo sobre Avatar 2 - O Caminho da Água?

As primeiras críticas de Avatar 2 - O Caminho da Água, em sua maioria, são bastante positivas, com ênfase para a experiência sensorial que já era esperada e que, aparentemente, não deixou a desejar. Apesar de serem minoria, as críticas negativas também elogiam os efeitos especiais, mas pontuam o vazio nos personagens. No Washington Post, Ann Hornaday diz que "O Caminho da Água não necessariamente preenche todos esses requisitos, mas o que ele faz corretamente oferecerá aos espectadores momentos de admiração, imersão de corpo inteiro e beleza genuína."

No Rotten Tomatoes, a aprovação do filme é de 82%, com 189 reviews, e no IMDb sua nota é de 8,3 de 10, em uma média de 6,2 mil avaliações. Já no Metacritic, a aprovação cai e atinge 69. O crítico da Variety Owen Gleiberman resume que "as sequências embaixo d'água são além de deslumbrantes - elas inserem o público diretamente na ação - mas a história de Jake Sully e sua família, agora em fuga, é uma série de clichês úteis".

Quando Avatar 2 chega às plataformas de streaming?

Apesar do diretor defender que a melhor experiência para assistir ao filme é no cinema, onde estará exclusivamente disponível durante dezembro, é provável que o público que prefira o conforto (e a economia) de seus lares possa assisti-lo em breve. Até o momento, nenhuma data de estreia em plataformas de streaming foi oficialmente divulgada, no entanto, segundo o site Collider, a 20th Century Studio garante que Avatar 2 estará disponível na Disney+ cerca de um mês e meio após o lançamento nos cinemas.

Vai ter continuação?

Além do primeiro e segundo filme, o plano original de James Cameron é lançar mais três sequências da saga a cada dois anos: 2024, 2026 e 2028. No entanto, em entrevista recente à Total Film, o diretor disse que a franquia pode se tornar somente uma trilogia e que tudo irá depender da resposta do público. As gravações de Avatar 2 e 3, inclusive, foram feitas simultaneamente, o que garante ao menos mais um longa da franquia.