Banco Inter está fora do ar? Usuários relatam problemas com o app hoje

O banco Inter está fora do ar nesta quarta-feira (7). De acordo com relatos feitos por usuários nas redes sociais, o aplicativo para Android e iPhone (iOS) não está abrindo e, quando abre, apresenta mensagem de erro. Segundo os correntistas, o problema parece afetar tanto celulares com sistema da Apple, quanto com do Google. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, indicou que as reclamações iniciaram às 10h38 de hoje, atingindo um pico de mais de 1,5 mil às 11h38.