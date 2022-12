Bem-vinda a Quixeramobim: sinopse, trailer e onde assistir ao filme

O filme Bem-vinda a Quixeramobim, novo título do diretor Halder Gomes, traz mais uma vez às telonas o humor cearense. Ainda em exibição nos cinemas, o longa já pode ser encontrado no streaming e aluguel nas plataformas Claro TV+, Google Play Filmes e Apple iTunes . Gravado na cidade que dá nome ao título, a comédia conta com os atores Edimilson Filho, Monique Alfradique e Max Petterson, além de humoristas regionais como Falcão e Valéria Vitoriano.

A obra é uma co-produção da Globo Filmes com a Glaz Entretenimento, com distribuição da Downtown Filmes. O longa fez parte da 24º Festival do Cinema Brasileiro de Paris, em 29 de março deste ano, sendo a única produção cearense em exibição no evento. A seguir, você confere mais informações sobre enredo, elenco e trailer de Bem-vinda a Quixeramobim.

A socialite Aimée (Monique Alfradique) está falida e tem de viajar até Quixeramobim, interior do Ceará, para vender um terreno herdado pelo avô — Foto: Reprodução/JustWatch

Enredo de Bem-vinda a Quixeramobim

A socialite e influencer Aimée (Monique Alfradique) vive uma vida de luxo e sem preocupações por ser filha de um rico empresário. Mas após a prisão do seu pai por envolvimento em um esquema de corrupção, a patricinha descobre que está falida, com apenas um bem em seu nome: uma casa herdada pelo avô localizada em Quixeramobim, município do interior do Ceará. Ao chegar na cidade, ela resolve enganar seus seguidores para não dizer que está pobre, ao mesmo tempo que lida com a inconveniência de um suposto dono da sua residência, Darlan (Edimilson Filho).

Elenco e equipe técnica

Além de Monique Alfradique (Virando a Mesa) e Edimilson Filho (Cine Holliúdy), a comédia conta com o ator e youtuber Max Peterson em seu primeiro papel no cinema, Luís Miranda (Lima Barreto ao Terceiro Dia), Silvero Pereira (Bacurau), Chandelly Braz (Fernando), Mateus Honori (Cabeça de Nêgo) e Carri Costa (série Cine Holliúdy). Os humoristas cearenses Falcão, Haroldo Guimarães, Valéria Vitoriano e Paulo Sérgio "Bolachinha" também integram o elenco.

A direção é de Halder Gomes, conhecido pela criação das obras Cine Holliúdy (filmes de 2013 e 2019, além da série na Rede Globo), Shaolin do Sertão (2016), Os Parças (2017) e a série O Cangaceiro do Futuro, com lançamento marcado para 25 de dezembro deste ano. Assim como nas obras anteriores do cineasta, Bem-vinda a Quixeramobim é carregada de expressões e demais aspectos culturais do Ceará.

Edmilson Filho interpreta Darlan, um morador de Quixeramobim que alega ser dono da casa herdada por Aimmé — Foto: Reprodução/JustWatch