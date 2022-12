O WhatsApp está testando a função de bloquear capturas de tela em fotos e vídeos de visualização única em dispositivos Android . A notícia foi dada hoje (6) pelo WABetaInfo, site reconhecido por divulgar notícias e novas funções do mensageiro em primeira mão. O recurso foi visto na versão beta para Android 2.22.22.3, disponível para testadores, e deve chegar nos próximos meses para todos os usuários - mas, vale lembrar, ainda não tem data de lançamento prevista. Confira, nas próximas linhas, o que se sabe até agora sobre o recurso para bloquear prints no WhatsApp.

1 de 2 Bloquear print no WhatsApp pode ser possível em breve; entenda — Foto: Fernando Braga/TechTudo Bloquear print no WhatsApp pode ser possível em breve; entenda — Foto: Fernando Braga/TechTudo

O que se sabe sobre o recurso? Como funcionará?

Sendo uma função ainda em fase de testes, é possível que o resultado final do bloqueio de capturas de tela sofra algumas alterações no processo. Até o momento, o que se sabe é que o recurso está com enfoque em mídias de visualização única, bloqueando imediatamente capturas e também gravações de tela enquanto a foto ou vídeo estiver aberto.

Vale dizer, no entanto, que capturas de tela de conversas e mídias enviadas no chat normal do WhatsApp não serão bloqueadas, já que o recurso se restringe a imagens e vídeos enviados em visualização única. Assim, as conversas regulares manterão a possibilidade de print.

O que acontece caso alguém tente printar?

Nas imagens divulgadas pelo WABetaInfo, com o recurso, o destinatário não conseguirá obter a imagem que deseja printar. Para isso, caso seja feita uma tentativa de captura, há duas possibilidades: ou a tentativa aparecerá como uma tela preta e sem o conteúdo recebido na galeria de imagens do dispositivo, ou o usuário sequer conseguirá fazer um registro, recebendo o aviso de função bloqueada enquanto estiver com a mídia aberta.

Vale dizer, no entanto, que as tentativas não serão notificadas aos destinatários, e que, mesmo que o WhatsApp tente detectar, ainda existem formas de conseguir essas imagens - como utilizando um outro dispositivo para fazer uma foto da foto, por exemplo. Sendo assim, a recomendação é sempre ter cuidado ao enviar fotos neste formato.

2 de 2 Captura de tela bloqueada aparece como tela preta na galeria de imagens — Foto: Divulgação/WABetaInfo Captura de tela bloqueada aparece como tela preta na galeria de imagens — Foto: Divulgação/WABetaInfo

Quando estará disponível para mim?

Até o momento, o recurso se encontra em fase de testes, o que significa que está disponível apenas para alguns usuários da versão beta. Não há previsão de lançamento na versão estável do app, mas é possível que isso aconteça nos próximos meses. A recomendação é sempre manter o aplicativo atualizado para ter acesso ao recurso assim que ele estiver disponibilizado para você.

Com informações de WABetaInfo

