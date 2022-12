Brasil x Camarões termina com derrota da Seleção e memes; veja os melhores

Brasil perdeu para a seleção de Camarões por 1 a 0 na última rodada do grupo G na Copa do Mundo 2022. A derrota foi com gol de Aboubakar, camisa 10 do país africano, mas não atrapalhou a colocação do time na primeira fase, já que garantiu a primeira colocação. Assim, o próximo duelo será segunda-feira (5), às 16h, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final. Com o resultado, a torcida brasileira aproveitou o jogo fraco para reclamar e até zoar o time de Tite.