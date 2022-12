Brasil perde para Croácia e está fora da Copa; veja os memes da partida

O Brasil perdeu para a Croácia nesta sexta-feira (9) durante os pênaltis, e, como é de costume, os brasileiros tentam superar a derrota com memes nas redes sociais. Alguns termos como “BRASIL SIL SIL”, “Bora Brasil” e “Menino Ney” ficaram em alta nos Trending Topics do Twitter, seção que reúne os assuntos mais comentados no microblog. Neymar Jr. abriu o placar durante a prorrogação, mas logo a Croácia empatou e levou a disputa aos pênaltis. Boa parte dos memes também brincou com o nervosismo ocasionado pela partida, que foi bastante acirrada, enquanto outros torcedores brincaram com o árbitro Michael Oliver, considerado parcial por parte da torcida.