Brasil vence Coreia do Sul com goleada e memes bombam nas redes sociais

A vitória do Brasil contra a Coreia do Sul por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022 animou os usuários do Twitter nesta segunda-feira (5). O primeiro gol do jogo foi marcado por Vini Jr. aos sete minutos do primeiro tempo. Aos 13, Neymar, o camisa 10 que voltou aos gramados depois de uma lesão, fez um gol de pênalti. Complementaram o resultado Richarlisson, aos 29 minutos, e Paquetá, aos 36. Já o gol da Coreia foi marcado pelo jogador Paik Seung-ho, aos 76 minutos.