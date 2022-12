Brasil x Camarões rende memes antes mesmo de começar; veja os melhores

O último jogo do Brasil pela fase de grupos da Copa do Mundo 2022 ainda não começou, mas já está gerando memes nas redes sociais nesta sexta-feira (2). A Seleção Brasileira, que já está classificada para as oitavas de final, enfrenta Camarões a partir das 16h (horário de Brasília). A certeza da classificação não diminuiu a animação dos torcedores, que lotaram as redes sociais com imagens bem-humoradas sobre a animação pré-jogo. Termos como "Hoje tem Brasil" e "Dia de Brasil" já aparecem nos Trending Topics do Twitter, seção que reúne os assuntos mais comentados na rede social. Veja, a seguir, uma seleção com os melhores memes do próximo jogo do Brasil.