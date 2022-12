Brasil x Coreia do Sul já lota as redes sociais de memes; veja os melhores

O jogo do Brasil contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022 sequer começou, mas já está gerando memes nas redes sociais nesta segunda-feira (5). A partida acontece a partir das 16h (horário de Brasília) e vale vaga para as quartas de final do Mundial. Com altas expectativas para o confronto decisivo, os torcedores lotaram as redes sociais de imagens bem-humoradas. Memes sobre o grupo sul-coreano BTS e sobre a volta do time titular da seleção brasileira já divertem os internautas no Twitter.