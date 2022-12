Brasil x Croácia já movimenta as redes sociais com memes; veja imagens

O jogo do Brasil contra a Croácia na Copa do Mundo está gerando memes nas redes sociais antes mesmo de a bola rolar. A partida, que acontece a partir das 12h (horário de Brasília) desta sexta-feira (9), vale vaga na semifinal do Mundial do Catar. Os torcedores estão esperançosos por uma nova vitória – principalmente depois que a Seleção Brasileira derrotou a Coreia do Sul por 4 a 1 na última segunda (5) –, e a expectativa se reflete na publicação de uma série de imagens bem-humoradas. No Twitter, termos como "HOJE TEM BRASIL" e "Brasil x Croácia" já aparecem entre os mais comentados da plataforma. Para entrar no clima do jogo, veja abaixo os melhores memes sobre o confronto válido pelas quartas de final do mundial de seleções.