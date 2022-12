Cabeça Quente: conheça a nova minissérie distópica da Netflix

Cabeça Quente (Sicaf Kafa em turco ou Hot Skull em inglês) é a nova produção original da Netflix . Baseada no livro de mesmo nome do autor Afsim Kum, a minissérie estrelada por Osman Sonant (A Ascensão do Império Otomano) e Hazal Subasi (Halka) conta com oito episódios. O enredo conta sobre um mundo distópico onde um distúrbio mental transmissível através da fala se torna uma epidemia e Murat Siyavus, um linguista imune à doença, foge para outra região de Istambul em busca de respostas e da cura, enquanto é caçado por forças militares.

Com oito episódios, seu principal destaque para o público e crítica é sua narrativa voltada para o suspense e o drama aos olhos de um protagonista desabituado com a violência, ao invés de seguir o roteiro clássico de tramas distópicas, trazendo uma abordagem onde os conflitos individuais e coletivos dos personagens são a peça central do enredo.

Sinopse

A minissérie se ambienta oito anos após a epidemia de um surto de insanidade transmitido pela fala, chamado de vírus semântico. Os infectados repetem frases sem sentido e contaminam outros, o que leva o mundo ao colapso. Em meio ao caos, o Instituto de Combate à Epidemia tomou o controle do país e o dividiu em zonas de quarentena após impor uma lei marcial para controlar a disseminação da doença.

Os eventos da trama são narrados e vivenciados por Murat Siyavus, um ex-letrista que mora com a mãe e é imune ao vírus, mas sofre com alucinações quando entra em contato com portadores. Após salvar uma criança da infecção em público, o segredo de Murat fica exposto e leva o Instituto, liderado por Anton, a caçá-lo como uma oportunidade de encontrar a cura para a doença. Enquanto é perseguido, o protagonista viaja em busca de Özgür Caglar, um velho colega de trabalho que sabe a verdade por trás da sua imunidade.

Elenco

Os oito episódios de Cabeça Quente são produzidos por Timur Savci (Meu Porto Seguro) e dirigidos por Mert Baykal. O ator Osman Sonant, conhecido pelo seu papel como Loukas Notaras em A Ascensão do Império Otomano, protagoniza o elenco da série ao lado de Hazal Subasi, atriz que iniciou sua carreira em atuação após representar a Turquia no prêmio Miss Supranational, em 2015.

Outro destaque do elenco é Sevket Çoruh, que interpreta o agente Anton. O ator tem um longo histórico de papéis em filmes e séries turcos desde 1996, e já foi indicado a quatro premiações, onde inclusive ganhou na categoria de Melhor Ator no Festival Internacional de Cinema de Istambul, em 2004.

Recepção

A obra recebeu uma nota média de 7,3 na IMDb, com mais de mil votos de usuários, além de uma nota positiva de 89% no Rotten Tomatoes. O site Decider deu à Cabeça Quente um veredito positivo em sua análise, onde enfatiza que a esperança de Murat em encontrar a cura para a doença enquanto é perseguido torna o mundo cinzento da trama mais empolgante. No entanto, também há crítica ao excesso de rigidez nos diálogos. Outro destaque foi a interpretação de Hazal Subasi no papel de Sule, que acompanha o protagonista na sua busca.