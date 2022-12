Caixa de som da LG proporciona potência e diversão para entrar em clima de festa

Práticas e versáteis, as caixas de som com conectividade bluetooth são um acessório fácil de transportar, que garante a animação em ambientes e ocasiões diversas. A linha XBOOM Go XG, da LG, que desembarcou no Brasil em novembro, se diferencia por criar uma experiência multisensorial, que combina som potente e iluminação festiva, com um canhão de luz de mais de 16 milhões de cores que sincronizam com a batida da música.