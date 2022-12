Calendário do PIS/Pasep 2023 é liberado; saiba quem tem direito

O calendário de pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2023, ano base 2021, foi liberado na segunda-feira (19). Os saques poderão ser feitos a partir do dia 15 de fevereiro até o dia 28 de dezembro, e os pagamentos seguem um cronograma baseado no mês de nascimento dos trabalhadores, no caso do PIS, ou ainda no último digito do número de inscrição, no caso de Pasep. O valor pode chegar a até um salário mínimo (R$ 1.212, em 2022), e varia conforme a quantidade de meses trabalhados no ano anterior. Para o próximo ano, 2023, a estimativa é de que 23,6 milhões de pessoas recebam o benefício.