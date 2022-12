Call of Duty Warzone Mobile: tudo que se sabe até agora sobre o jogo

Call of Duty: Warzone Mobile, versão para celular do famoso Battle Royale, teve seu desenvolvimento revelado em março de 2022. Porém, somente no mês de setembro, durante o evento Call of Duty: Next, a Activision fez o anúncio oficial do novo jogo. Nele, foram mostrados detalhes da gameplay e progressão compartilhada com Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0. Vale ressaltar que este será o segundo jogo mobile da franquia, sendo o primeiro Call of Duty Mobile. Veja, a seguir, tudo o que se sabe até agora sobre Warzone Mobile.