Canva não baixa? Usuários relatam problema ao fazer download; entenda

O Canva está com problemas para baixar as artes nesta sexta-feira (2). Usuários do famoso aplicativo de edição de imagens fazem relatos mencionando que o "Canva está fora do ar" e apresentando instabilidade. Dados do Google Trends, ferramenta que compila as principais pesquisas feitas no Google, indicaram um aumento repentino nas buscas por termos como "Canva não baixa" e "Canva com problema". O erro parece afetar tanto a versão para iPhone (iOS) e Android, quanto para web.