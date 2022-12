Canva não está baixando criações na plataforma, e usuários reclamam

O Canva está instável novamente nesta segunda-feira (5). O problema desta vez é novamente na ferramenta que faz download das criações, e parece afetar principalmente a versão de navegador do editor online. Nos testes feitos pelo TechTudo, foi possível baixar designs normalmente no aplicativo para iPhone (iOS), enquanto, no desktop, a redação não conseguiu fazer download do template criado. O Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, indicou que as reclamações iniciaram às 10h23 de hoje, chegando a um pico de 63 às 10h53.