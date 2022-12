Carro da Apple atrasa para 2026 e não deve ser 100% autônomo

Quanto ao design, é possível dizer que ele está nas mãos de gestores que já passaram por empresas como Canoo, Tesla Motors , Lamborghini e Porsche . Segurança e softwares do sistema são de domínio de ex-executivos da Tesla e da Ford . Antes, as projeções apontavam um interior diferente para o carro, como algo que reproduzia uma limusine, sem volante, pedal e demais itens que pudessem indicar intervenção humana. Agora, ao que tudo indica, os esboços apontam para um automóvel mais convencional.

A mudança de planos para o interior do veículo surgiu por conta da decisão de ajustar o projeto para um carro parcialmente autônomo. O relatório atual indica a necessidade de motoristas pilotarem o carro em algum momento, especificamente dentro das cidades e em condições adversas como dias de chuva. Ou seja, segundo as novas perspectivas para o Apple Car, o veículo deve assegurar autonomia na direção apenas em rodovias.

É preciso reforçar, no entanto, que as perspectivas ainda estão no campo das especulações. Até o momento, não houve confirmação por parte da Apple sobre nenhum dos aspectos mencionados, seja sobre o lançamento ou sobre recursos do possível automóvel que deve aparecer nos próximos anos no mercado.