Carteira do Google agora guarda cartão de embarque da LATAM; saiba usar

A Carteira do Google (antiga Google Wallet) liberou nesta segunda-feira (19) a possibilidade de salvar cartões de embarque da LATAM Airlines diretamente pelo app. O recurso está disponível em todo o Brasil, e pode ser baixado no Android e também em smartwatches. A novidade amplia a quantidade de documentos que você pode utilizar na carteira digital da empresa - que, atualmente, aceita ingressos da Sympla, cartões de fidelidade, carteira de vacinação contra COVID-19 e mais. Nas próximas linhas, saiba tudo sobre o uso de cartão de embarque LATAM na carteira do Google.