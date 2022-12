CCXP 2022: 10 coisas que você deve fazer para aproveitar o evento

A Comic Con Experience (CCXP) 2022 começou na quinta-feira (1) e ocorre até o próximo domingo (4) na São Paulo Expo. Trata-se de um evento brasileiro de cultura pop que reúne diversos nomes famosos nas áreas dos games, filmes, séries e histórias em quadrinhos. Em 2022, você poderá encontrar atores como Alexander Ludwig e Edgar Vivar para tirar fotos e pedir autógrafos, observar o que empresas de streaming como Netflix , Crunchyroll , Amazon Prime Video e Globoplay têm para lançar no futuro, acompanhar as novidades de gigantes como Disney e Universal Pictures , e até curtir uma ação de esportes eletrônicos liderada por Alexandre "Gaules" Borba.

Esses são apenas alguns dos numerosos exemplos do que a CCXP 2022 possui para apresentar às pessoas no seu retorno ao formato presencial, após dois anos realizando o evento digitalmente. Dada a enorme quantidade de atrações, o TechTudo separou uma lista de coisas que você deve fazer para aproveitar ao máximo o evento em São Paulo.

Fique de olho na programação do Palco Thunder

O Palco Thunder é o palco principal na CCXP 2022. O local já se destacou no primeiro dia de evento com a homenagem ao diretor Fernando Meirelles por conta dos 20 anos do filme nacional "Cidade de Deus", a presença de Jim Starlim, o criador do personagem Thanos, da Marvel, e do ator Alexander Ludwig, além de um painel focado nas novidades da Disney, empresa que está prestes a completar 100 anos, e a presença surpresa de Pedro Pascal, o mandalorian. Sabendo disso, é muito interessante ficar de olho em toda a programação do Palco Thunder, que ainda reserva muito mais atrações para os três dias finais de evento, selecionar as que você quer assistir e chegar cedo para ficar na enorme fila.

Visite a Artists' Valley

Como o nome sugere, Artists' Valley é o local para reunir artistas já consagrados no mundo inteiro. Para os fãs de quadrinhos, essa é uma passagem obrigatória. Até domingo (4), dezenas de quadrinistas, ilustradores, roteiristas, escritores, entre outros, aparecerão em Artists' Valley para os interessados em ver de perto os seus trabalhos. Vale ressaltar que Artists' Valley conta disparadamente com o maior número de atrações em relação aos demais palcos, e é recomendado que você veja a programação no portal da CCXP 2022 ou no aplicativo do evento para não perder nada.

Dê uma passada na estande da Globoplay

O Globoplay estará na CCXP 2022 com seu estande, onde apresentará as principais novidades da plataforma. Destacam-se também atrações baseadas em produções em andamento e aparições de alguns atores famosos. Para aqueles que estão acompanhando a Copa do Mundo de Futebol 2022, a Globoplay estará no Palco Thunder nesta sexta-feira (2), para fazer um pré-jogo de Brasil x Camarões, às 15h30, e acompanhar todos os 90 minutos de partida com quem estiver presente no local. No domingo (4), o streaming ainda terá seu espaço no Palco Omelete com ainda mais informações sobre o conteúdo futuro da plataforma.

Aproveite a chance de ver filmes antecipadamente

Muitos filmes e séries aparecerão em estandes na CCXP 2022. Com presenças de diretores, atores, dubladores, entre outros, as estandes de empresas como Disney e Netflix levarão um grande show para as pessoas ao apresentar o que seus futuros lançamentos têm a oferecer. Porém, haverá filmes sendo exibidos em pré-estreia, ou seja, antes do lançamento oficial. É o caso do filme Gato de Botas 2: O Último Pedido, que será exibido pela Universal Pictures no Palco Thunder no sábado (3), às 10h30. Vale destacar também as pré-estreias de animes que serão exibidos pela Crunchyroll nesta sexta-feira (2), às 16h, no Palco Ultra.

Veja as ativações no estande da Netflix

As ativações são estruturas que contam com experiências imersivas de filmes e séries para os fãs se sentiram no interior de determinado cenário fictício. A Netflix faz presença na CCXP 2022, levando algumas de suas séries mais famosas para sua estande e, claro, essas experiências para os fãs aproveitarem. Você poderá ver as séries Round 6 e Wandinha com suas próprias ativações no evento.

Assista a gravações de podcasts famosos

Os podcasts, programas de áudio ou também de entrevistas realizados geralmente no YouTube, se tornaram em uma verdadeira febre no Brasil nos últimos anos. Por conta disso, eles possuem um espaço exclusivo na CCXP 22 para que possam realizar edições especiais dentro do evento. Entre os grupos de podcasts, estarão presentes nomes como FlowGames, PrimoCast, BEN-YUR Podcast, Falando de Nada, entre outros. Você poderá ir até a Arena Podcast e acompanhar as entrevistas ao vivo.

Aproveite a chance de ver artistas famosos no palco do Omelete

Além do Palco Thunder, outro local que merece sua atenção é o Palco Omelete. Somente no primeiro dia, quinta-feira (1), o palco recebeu nomes como o quadrinista Mark Waid, responsável por histórias de personagens como Batman, Superman e Homem Aranha, o cineasta Fernando Meirelles, o ator Alexander Ludwig e, de surpresa, Pedro Pascal. Esses foram apenas alguns exemplos, mas devem ser o bastante para você ficar atento ao Palco Omelete nesta sexta-feira (2) e no fim de semana para não perder de conferir outros artistas de renome que aparecerão por lá, como Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, e Jim Cheung, desenhista da Marvel.

Encontre personagens incríveis no Cosplay Universe

O cosplay é o ato de se fantasiar de determinado personagem da cultura pop ao mesmo tempo que interpreta sua personalidade. Trata-se de uma atividade que se tornou muito popular e que conta até mesmo com competições de melhor fantasia e performance dos personagens. Na CCXP 2022, haverá a "Cosplay Universe", uma área para os cosplayers se reunirem e se divertirem com as pessoas que queiram ver seus personagens favoritos ganhando vida. A área contará com um palco para o Desfile Cosplay e ainda reunirá os melhores cosplayers do Brasil, no domingo (4), para o Concurso Cosplay, que tem um carro zero quilômetro como premiação principal.

Veja Gaules e sua tribo ao vivo na Tribo Game Arena

Tire fotos nos universos de séries e filmes nos estandes

O que mais vale a pena em um evento como a CCXP 2022 é aproveitar cada momento das experiências. Contudo, sempre sobra tempo para tirar aquela foto das estandes que mais chamaram sua atenção. Um dos destaques do evento fica para as grandes estruturas que apresentam os universos de séries e filmes com enorme carinho, fazendo os fãs se sentirem no interior de suas obras favoritas. Não esqueça de ter essas estandes como plano de fundo de suas fotos para guardar sua lembrança da CCXP 2022 com estilo.