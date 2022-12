CCXP 2022: veja programação da feira neste sábado (3)

A Comic Con Experience (CCXP) 2022 retorna neste sábado (3) com mais atrações para as pessoas presentes na São Paulo Expo. Em seu penúltimo dia, a CCXP 2022 terá, em seu Palco Thunder, o painel da Netflix e uma pré-estreia exclusiva do filme Gato de Botas 2 – O Último Pedido, que deve ser lançado somente em janeiro de 2023 nos cinemas do Brasil. A série The Last of Us também terá seu painel no palco principal do evento, com a presença co-criadores e produtores executivos falando sobre a obra. Você ainda terá mais uma oportunidade de encontrar com o ator Edgar Vivar, o Senhor Barriga da série "Chaves", e a atriz Katherine MacNamara, de Arrow e Shadowhunters, no Palco Fotos e Autógrafos.