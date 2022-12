CCXP 2022: veja programação do evento nesta quinta-feira (1)

O Palco Thunder desta quinta-feira (1) ainda terá Jim Starlin, criador do vilão Thanos da Marvel , o ator Alexander Ludwig, famoso pela série Vikings, e um painel especial para a Disney com diversos atores presentes.

Além das atrações no Palco Thunder, você poderá aproveitar muitas atividades nos demais palcos da CCXP 2022 nesta quinta-feira (1). No palco de "Fotos e Autógrafos", com ingressos à parte, será possível encontrar, por exemplo, com Edgar Vivar, ator do Senhor Barriga e Nhonho, da série "Chaves, e Tenoch Huerta, o Namor da Marvel. Haverá ainda painéis sobre mangás e animes, Crunchyholl apresentando suas novidades, diversos criadores de conteúdo falando com seus fãs, e muitos outros. Confira, a seguir, toda a programação desse primeiro dia.