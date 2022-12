CCXP 2022: veja programação do evento neste domingo (4)

O último dia de Comic Con Experience (CCXP) 2022 acontece neste domingo (4), na São Paulo Expo. As horas finais do evento contarão com novos painéis no Palco Thunder, como a presença do ator John Rhys-Davies, o Gimli da trilogia O Senhor dos Anéis, e novidades sobre o filme Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes. O Palco Creators também merece atenção neste domingo (4) graças, principalmente, ao maior Concurso de Cosplay do Brasil, que reunirá seus 12 finalistas na disputa pelo prêmio principal, um carro zero quilômetros. Artistas consagrados, competições de esportes eletrônicos e shows musicais também de destacam no último dia de CCXP 2022.