CCXP 2022: veja programação e atrações desta sexta-feira (2)

O segundo dia da Comic Con Experience (CCXP) 2022 ocorrerá nesta sexta-feira (2) e trará mais atrações para os seus diversos palcos, incluindo exibições de pré-estreias exclusivas até sessões de autógrafos com Alexander Ludwig (Vikings) e Tenoch Huerta (Pantera Negra: Wakanda Forever). O evento, cuja organização estima a presença de 300 mil pessoas, continua até domingo (4), no São Paulo Expo, na capital paulista. Um dos grandes destaques do segundo dia ocorrerá no Palco Thunder, onde acontecerá um bate-papo exclusivo com o ator e produtor Tenoch Huerta. Confira, a seguir, mais atrações desta sexta-feira: