Celular: vale a pena comprar um Moto G52?

Conheça o Moto G52

O Moto G52 é um smartphone com tela de 6,6 polegadas, com display pOLED (OLED com plástico, e não com vidro, como outros celulares e TVs) de resolução Full HD+, e construção em plástico. O sensor biométrico fica posicionado no botão liga/desliga.

Segundo a Motorola, a tecnologia pOLED apresenta cores mais intensas e pretos mais profundos, em razão da iluminação de cada pixel individualmente, com maior qualidade do que os displays de LCD. A tela tem atualização de 90 Hz, para visualização e movimentos mais fluidos.

Falando de desempenho, o Moto G52 aposta no processador Snapdragon 680, que trabalha com oito núcleos de até 2,4 GHz de velocidade. Ele ainda conta com 4 GB de RAM, o mínimo para executar bem as tarefas do sistema Android e dos aplicativos, e com 128 GB de armazenamento. Porém, há suporte para cartão microSD para expansão.

Esse conjunto promete uma performance satisfatória para o dia a dia, alternar entre diversos aplicativos e uma rotina de trabalho com o celular. Porém, para os gamers, pode ser preciso reduzir os gráficos de jogos mais exigentes.

A bateria do Moto G52 tem 5.000 mAh e o aparelho vem com carregador rápido de 30 W na caixa.

O sistema de câmeras é um dos destaques da Motorola para o Moto G52. Ele possui um sensor principal de 50 megapixels, uma lente ultra wide de 8 MP e uma macro com 2 MP, com possibilidade de zoom digital de 8x, modo Night Vision e tecnologia Quad Pixel, com 4x mais sensibilidade em situações de pouca luz. A câmera de selfie, posicionada em um furo na tela, possui 16 MP.

Na gravação de vídeos, a captura fica limitada a Full HD com 30 quadros por segundo, tanto na câmera frontal como na principal.

O Android 12 no Moto G52 traz a nova interface Material You, apresentada como a maior mudança de design na história do Android durante o lançamento. Além disso, a empresa reforça a redução de 15% no uso de grandes núcleos do processador (em relação ao Android 11), o que deve gerar economia maior de bateria.

Qual o preço do Moto G52?

Atualmente, o consumidor encontra o Moto G52 com valores entre R$ 1.200 e R$ 1.400, o que o torna bem interessante para quem busca um smartphone com performance acima dos celulares básicos, para uma rotina de uso no estudo e no trabalho, utilizando apps de produtividade ao longo do dia.

Por outro lado, mesmo com a tela de 90 Hz, essa pode não ser uma opção ideal para gamers, em razão dos 4 GB de memória RAM, que vão exigir baixar as especificações gráficas de jogos mais pesados.