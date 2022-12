Chainsaw Man: veja trailer, personagens e onde assistir ao anime

O anime Chainsaw Man foi lançado oficialmente em outubro deste ano, mas já mostrava que seria popular por conta de seu mangá. Baseada na obra homônima de Tatsuki Fujimoto, a adaptação foi produzida pelo estúdio de animação MAPPA, enquanto a direção ficou nas mãos de Ryū Nakayama (Jujutsu Kaisen). Aqui no Brasil, o anime encontra-se disponível na plataforma Crunchyroll , com episódios todas às terças-feiras, a partir das 13h, simultaneamente com o Japão.

A trama do projeto acompanha a história de Denji, um adolescente que passa por dificuldades financeiras, até que, certo dia, ele morre e renasce como o Homem-Motosserra após um pacto com um demônio.

O anime Chainsaw Man é transmitido aqui no Brasil pela plataforma Crunchyroll — Foto: Divulgação/MAPPA

Com roteiro de Hiroshi Seko (Mob Psycho 100), a primeira temporada de Chainsaw Man possui 12 episódios, com versões legendadas e até mesmo dubladas em português. Além disso, o estilo da animação é considerado um tipo de anime shonen, isto é, para o público jovem, com ênfase nos adolescentes, visto que o mangá também pertence a este gênero. Confira, a seguir, mais informações sobre o anime, com destaque para tópicos como enredo, personagens e repercussão na mídia.

Enredo de Chainsaw Man

Em uma realidade onde demônios podem fazer contratos com humanos, concedendo poderes a eles após um pacto, a trama da animação japonesa acompanha o jovem Denji, um adolescente que enfrenta complicações financeiras por conta de dívidas deixadas por seu pai em relação à organização criminosa Yakuza. É justamente para esse esquema ilegal que o protagonista trabalha, exercendo o cargo de Caçador de Demônios ao lado de Ponchita, o Demônio da Motosserra e também seu cão demoníaco.

No entanto, após uma traição da Yakuza, Denji acaba sendo assassinado pela organização criminosa e, em seus últimos instantes consciente, o protagonista realiza um contrato com Ponchita. Ele então renasce como o Homem-Motosserra – um humano com coração de demônio. Agora com uma nova vida e habilidades especiais, o jovem é convidado para integrar a Divisão Especial Antidemônios da Segurança Pública, onde realizará a mesma atividade que fazia antes de morrer: caçar demônios.

Personagens

Com vários personagens em sua trama, o novo trabalho de Ryū Nakayama não tem um elenco live-action, visto que é uma animação. Mas possui um time de dubladores tanto japoneses quanto brasileiros para dar voz e vida aos personagens animados da narrativa de ação.

Denji : protagonista da história e o verdadeiro Chainsaw Man, Kikunosuke Toya dá voz ao personagem;

: protagonista da história e o verdadeiro Chainsaw Man, Kikunosuke Toya dá voz ao personagem; Pochita: é o cachorro de estimação de Denji e também o Demônio da Serra Elétrica; a dublagem original é feita por Shiori Izawa;

é o cachorro de estimação de Denji e também o Demônio da Serra Elétrica; a dublagem original é feita por Shiori Izawa; Makima: com voz de Tomori Kusunoki, a personagem é o interesse amoroso de Denji, além de também liderar 4ª Divisão Especial Antidemônios da Segurança Pública;

com voz de Tomori Kusunoki, a personagem é o interesse amoroso de Denji, além de também liderar 4ª Divisão Especial Antidemônios da Segurança Pública; Power: caçadora de demônios com capacidade de manipular sangue, a jovem tem voz de Fairouz Ai;

caçadora de demônios com capacidade de manipular sangue, a jovem tem voz de Fairouz Ai; Aki Hayakawa: com voz de Shogo Sakata, o personagem é um caçador de demônios e amigo de Denji;

com voz de Shogo Sakata, o personagem é um caçador de demônios e amigo de Denji; Demônio Anjo: demônio que representa o medo dos anjos, o personagem é considerado o segundo agente mais forte da Divisão 4. Já a dublagem oficial é de Maaya Uchida;

demônio que representa o medo dos anjos, o personagem é considerado o segundo agente mais forte da Divisão 4. Já a dublagem oficial é de Maaya Uchida; Himeno: era uma caçadora de demônios da Segurança Pública, além de ter sido parceira de Aki Hayakawa. A personagem tem a voz de Mariya Ise;

era uma caçadora de demônios da Segurança Pública, além de ter sido parceira de Aki Hayakawa. A personagem tem a voz de Mariya Ise; Demônio Zumbi: antagonista da história, o vilão foi o culpado pela morte de Denji. Kōki Miyata é responsável pela voz do personagem.

Repercussão da crítica

Além de sua enorme popularidade entre a comunidade de fãs, a adaptação de Chainsaw Man também conquistou um ótimo lugar no ranking de notas da mídia especializada, principalmente no que refere-se aos sites agregadores de críticas. No IMDb, por exemplo, o anime obteve nota 8.8 de 10 com base em 13 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, a adaptação animada angariou 100% de aprovação em relação a todas as críticas do agregador.

Prova do enorme sucesso da produção japonesa entre a impressa foi a review da jornalista Núbia Brice para o site Ready Steady Cut, na qual ela exalta a boa performance e narrativa do projeto a cada novo lançamento semanal. Segundo ela, "o episódio de cada semana provou ser melhor e mais divertido do que o anterior, o que é realmente tudo o que você pode esperar como fã de televisão. Eu esperava que esta série focasse seu tempo e orçamento em cenas de ação para atrair números significativos, mas, na verdade, ela consegue criar interesse além disso e se manter contra outros animes."