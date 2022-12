Novo tipo de biometria verifica a orelha do dono do celular

Atualmente, os sistemas biométricos fazem parte do dia a dia dos usuários. A Apple , por exemplo, utiliza o Face ID para desbloqueio do iPhone , enquanto fabricantes de smartphones Android como Samsung e Xiaomi fazem uso da biometria por impressão digital.

O sistema desenvolvido pelos cientistas não é muito diferente das soluções já existentes para desbloqueio facial. Ou seja, o usuário deve fazer o registro de diferentes ângulos da orelha. Desta forma, o software é capaz de analisar a imagem do ouvido do usuário e compará-la com o banco de imagens registrado inicialmente a partir de algoritmos.

Para testar a eficácia do algoritmo, a equipe do projeto usou diversas imagens de orelha sob fatores adversos, como fotos desfocadas, com ruído, brilho e contraste em desequilíbrio. “O reconhecimento auditivo é apenas outra modalidade empolgante sobre a qual precisamos começar a falar mais devido aos seus benefícios, apesar dos desafios compreensíveis de autocapturar uma imagem do ouvido”, contou Thirimachos Bourlai, principal autor do estudo.