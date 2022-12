Cláudio Kano é homenageado com Doodle do Google

O mesatenista Cláudio Kano é o homenageado do Google nesta quinta-feira (15). O Doodle presente na página inicial do buscador mostra o atleta realizando um saque, um de seus melhores recursos no esporte, com a trajetória da bola formando a palavra "Google". Cláudio, até hoje, é lembrado como um dos maiores nomes do Brasil no tênis de mesa, conquistando 12 medalhas em Pan-Americanos e participando das Olimpíadas de Seul (1988) e de Barcelona (1992). Pouco antes dos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996), no entanto, o esportista faleceu, aos 30 anos, vítima de um acidente de moto.

O Doodle de Cláudio Kano é exibido na página inicial do buscador para computadores e celulares, com alcance restrito à versão brasileira do site — ou seja, usuários de outros países não visualizam a homenagem ao atleta. Ao clicar na figura, o internauta é direcionado à página de resultados sobre a vida do mesatenista.

Cláudio Mitsuhiro Kano nasceu em 18 de dezembro de 1965 na cidade São Paulo. Ainda na infância, já brincava de tênis de mesa, em casa, na companhia dos pais. Quando tinha 10 anos, passou a treinar no Clube Showa, local em que os melhores mesatenistas da região praticavam. Rapidamente, os professores do clube se impressionaram com o desempenho do jovem atleta, e logo o indicaram para o time São Bernardo, um dos maiores clubes de tênis de mesa do Brasil.

Aos 17, Cláudio Kano não apenas já fazia parte do elenco da seleção brasileira do esporte, como também era seu treinador não oficial, auxiliando no progresso de outros atletas do país. Ao todo, o mesatenista conquistou 12 medalhas para o Brasil em Jogos Pan-Americanos, disputando as edições de Caracas (1983), Indianópolis (1987), Havana (1991) e Mar del Plata (1995) — e garantindo medalhas em todas elas. Ele participou das Olimpíadas de Seul (1988) e de Barcelona (1992) e se manteve entre as 20 melhores colocações nas duas.

Pouco antes de participar dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, o atleta sofreu um acidente de moto e faleceu aos 30 anos de idade. No entanto, o legado de Cláudio Kano, representado pelo Doogle desta quinta-feira (15), ainda serve de inspiração para muitos atletas brasileiros do tênis de mesa.

