Concurso do INSS: como ver resultado online no Diário Oficial da União

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quinta-feira (22) no Diário Oficial da União um edital com o resultado das provas objetivas do seu concurso público 2022. A classificação é referente a primeira etapa do processo seletivo para 1 mil vagas para Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de escolaridade e oferece salário de R$ 5.905,79.