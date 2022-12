Conheça A Vida Mentirosa dos Adultos, série baseada em Elena Ferrante

A série limitada A Vida Mentirosa dos Adultos, muito aguardada pelo público, chega ao catálogo da Netflix no dia 4 de janeiro, a partir das 5h da manhã aqui no Brasil. Baseado na obra homônima da escritora Elena Ferrante, o projeto conta com direção de Edoardo De Angelis (Indivisíveis) e é estrelado por Giordana Marengo, que interpreta a adolescente Giovanna, em uma narrativa que retrata sua passagem da infância para a adolescência na cidade de Nápoles, na Itália. Com seis episódios ao todo, o roteiro adaptado da minissérie é assinado pela própria Ferrante ao lado de Laura Paolucci (A Amiga Genial) e Francesco Piccolo (Noite Mágica). Confira, a seguir, mais detalhes, como sinopse, elenco e trailer de A Vida Mentirosa dos Adultos.