Conheça As Linhas Tortas de Deus, novo filme de suspense da Netflix

As Linhas Tortas de Deus, ou "Los renglones torcidos de Dios" no original, é um novo filme espanhol de suspense na Netflix . A história é baseada em um livro de 1979 do escritor espanhol Torcuato Luca de Tena e conta a história de uma obstinada detetive particular chamada Alice Gould (Bárbara Lennie de "A Garota de Fogo"), que se interna em um hospital psiquiátrico para investigar a morte de um paciente sob condições suspeitas. As Linhas Tortas de Deus é uma produção da Netflix em parceria com a Nostromo Pictures, Atresmedia Cine, Filmayer e Warner Bros . España. Lançado em 9 de dezembro, o filme está em primeiro lugar entre os mais vistos do Brasil nesta terça-feira (13).

1 de 2 Alice Gould, interpretada pela atriz Bárbara Lennie, encarna uma detetive que se infiltra em um hospital psiquiátrico e acaba prisioneira — Foto: Reprodução/IMDb Alice Gould, interpretada pela atriz Bárbara Lennie, encarna uma detetive que se infiltra em um hospital psiquiátrico e acaba prisioneira — Foto: Reprodução/IMDb

Sinopse

A detetive particular Alice se interna no Sanatório Nossa Senhora da Fonte fingindo sofrer de paranoia. Ela consegue se infiltrar com ajuda do diretor do hospital psiquiátrico, um médico e seu marido, que em sua história ela acusa de tê-la internado para se apoderar de seus bens. Enquanto está lá, ela tenta coletar evidências sobre a morte de Damián García del Olmo e faz amizades com outros pacientes. Entre eles está Ignacio Urquieta (Pablo Derqui de "Se eu não tivesse te conhecido"), que a guia sobre as convenções do local, seus peculiares pacientes e a ajuda a encontrar suspeitos.

O filme se desenvolve com duas narrativas paralelas através de flashbacks que recontam os eventos que envolvem a morte de Damián García. A investigação se torna secundária após a detetive ter sua sanidade questionada e todos os envolvidos que poderiam comprovar que ela entrou no hospital psiquiátrico por vontade própria negarem conhecimento disso. A sua motivação se volta para sua liberdade e sobrevivência.

Elenco

O filme tem direção do espanhol Oriol Paulo, conhecido por trabalhos como "O Corpo" e "Um Contratempo". Há uma grande quantidade de personagens na história, com vários médicos e pacientes, com destaque para figuras como a Dra. Castell (Loreto Mauleón de "Pátria" e "36"), o Dr. Ruipérez (Federico Aguardo de "O Ministério do Tempo") e o Dr. Arellano (Javier Beltrán de Poucas Cinzas: Salvador Dalí).

2 de 2 Quando o diretor Samuel Alvar, interpretado por Eduard Fernández, alega que não reconhece a investigação de Alice, sua liberdade se torna sua prioridade — Foto: Reprodução/IMDb Quando o diretor Samuel Alvar, interpretado por Eduard Fernández, alega que não reconhece a investigação de Alice, sua liberdade se torna sua prioridade — Foto: Reprodução/IMDb

O diretor do hospital psiquiátrico, Samuel Alvar (interpretado por Eduard Fernández de "Todos Já Sabem" e "El Niño") se sobressai e se torna uma espécie de antagonista na história. Certos pacientes também se destacam como o homem apelidado de Homem Elefante (Francisco Javier Pastor de "La Casa de Papel") e um assediador com nanismo apelidado de Gnomo (Luis Sacristán), além dos gêmeos Rômulo e Remo (ambos interpretados pelo ator Samuel Soler, ainda com poucos trabalhos creditados).

Repercussão

O filme tem feito sucesso na Netflix e está em primeiro entre os mais vistos desta terça-feira (13) no Brasil. Por ser uma obra ainda recente, há poucas avaliações disponíveis e o filme ainda não se encontra no site agregador de análises Metacritic. No site Rotten Tomatoes, a avaliação de críticos está em 67% com apenas seis avaliações e a nota dos usuários está mais alta com 77%, apesar de haver menos de 50 avaliações. No IMDb, a nota dos usuários está semelhante com 7,1 de 10, entre três mil avaliações.