Conheça Daisy Jones & The Six, nova série aguardada do Amazon Prime Video

A minissérie Daisy Jones & The Six é mais nova produção da Amazon Prime Video e chega ao catálogo da plataforma no dia 3 de março de 2023. O projeto é uma adaptação da obra homônima de Taylor Jenkins Reid, de 2019, um dos recentes best-sellers do ano. Com roteiro de Scott Neustadter (A Culpa É das Estrelas) e Michael H. Weber (Cidades de Papel), a produção da série conta com a própria autora e Reese Witherspoon (Big Little Lies) no papel de produtora executiva. A trama acompanha a história de ascensão de uma banda de rock dos anos 70 e sua inesperada e misteriosa separação após um grande show.

Com produção original da Amazon Studios em parceria com a empresa Hello Sunshine, de Witherspoon, o projeto estará presente em 240 países. Ao todo a série terá dez episódios e a plataforma de streaming fará lançamentos semanais toda sexta-feira até o dia 24 de março. Confira, a seguir, mais detalhes de Daisy Jones & The Six, como sinopse, elenco e teaser:

2 de 2 A minissérie Daisy Jones and The Six é baseada no livro de mesmo nome de Taylor Jenkins Reid — Foto: Divulgação/Amazon Studios A minissérie Daisy Jones and The Six é baseada no livro de mesmo nome de Taylor Jenkins Reid — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Enredo de Daisy Jones & The Six

Apresentada no estilo de documentário, com entrevistas com os integrantes banda, a produção dramática acompanha a história da banda Daisy Jones & The Six, um grupo de rock dos anos 70 durante seu salto do anonimato para a fama. A série vai mostrar sua ascensão no cenário musical de Los Angeles, Califórnia, até o repentino estouro internacional deles. No entanto, após uma das maiores apresentações da banda em Soldier Field, Chicago, os integrantes inesperadamente desfazem o grupo de sucesso.

Elenco

Com Riley Keough (Mad Max: Estrada da Fúria) no papel da vocalista Daisy Jones e Sam Claflin (Jogos Vorazes - Em Chamas) interpretando Billy Dunne, ambos protagonistas da minissérie, Daisy Jones & The Six ainda conta com nomes como Suki Waterhouse (Simplesmente Acontece), Camila Morrone (Desejo de Matar), Will Harrison (Manhunt), Sebastian Chacon (Penny Dreadful: Cidade dos Anjos), Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet) e Josh Whitehouse (Um Passado de Presente) em seu elenco.

Curiosidades sobre a minissérie

Um dos pontos de destaque da produção é que a atriz Riley Keough, que interpreta a protagonista da minissérie dramática, é neta do cantor americano Elvis Presley. Além disso, durante as gravações, todos os atores e atrizes que interpretam os integrantes do grupo cantaram e tocaram de verdade os instrumentos, segundo entrevista exclusiva concedida à revista Vanity Fair. Por fim, é válido lembrar que a obra literária é vagamente inspirada na trajetória da banda anglo-americana de rock Fleetwood Mac.