Conheça Diário de Noel, filme de Natal da Netflix com Justin Hartley

Diário de Noel é um novo filme natalino da Netflix , lançado na última quinta-feira (24), que conquistou a primeira posição do ranking top 10 de produções mais assistidas da semana na plataforma. Baseado no best-seller homônimo de 2017, do autor Richard Paul Evans, o longa-metragem é uma comédia romântica que acompanha a história do famoso autor Jake Turner (Justin Hartley), que, ao retornar para sua antiga casa no Natal após a morte de sua mãe, encontra um diário de alguém chamado Noel. São nas páginas deste item misterioso que o protagonista pode descobrir os segredos do passado de sua família e da jovem Rachel (Barrett Doss).

Com menos de duas horas de duração, a produção de Diário de Noel é uma parceria entre a Netflix e a Johnson Production Group. O filme tem direção de Charles Shyer e produção de Margret H. Huddleston, Tim Johnson, Ridoyanul Hoq e Stephanie Slack. Além disso, o longa promete trazer uma trama repleta de emoção e muito romance para aqueles que gostam de maratonar produções natalinas. Confira, a seguir, mais detalhes do filme, como enredo, elenco e repercussão do filme entre a crítica.

Filme é protagonizado por Justin Hartley e Barrett Doss

Enredo de Diário de Noel

A comédia romântica americana de Charles Shyer acompanha a história do autor best-seller Jacob Turner (Justin Hartley) após retornar para sua antiga casa em Connecticut. Após 20 anos, o protagonista está retornando para o seu antigo lar por um único motivo: organizar os documentos da herança da casa, já que sua mãe, que tinha problemas mentais, faleceu.

Durante a limpeza e organização do espaço, ele encontra um antigo diário de uma pessoa chamada Noel. Ao folhear o item misterioso, Jacob percebe que as páginas daquele velho caderno contêm segredos de seu passado e também de uma jovem desconhecida chamada Rachel (Barrett Doss). Juntos, os dois passam a investigar a localização do dono do diário, mas o que eles não esperavam é que no meio do caminho ambos pudessem se apaixonar.

Elenco

Estrelado por Justin Hartley (This Is Us) e Barrett Doss (Marvel - Punho de Ferro) nos papéis principais, o elenco do filme também conta com nomes como James Remar (Sex An The City), Bonnie Bedelia (Duro de Matar), Essence Atkins (Inatividade Paranormal), Andrea Sooch (John Wick 3: Parabellum), Vivian Full (Skyscraper), Jeff Corbett (Um Novo Despertar), Whitney Kimball Long (Um Casamento de Natal), Jacob Mackinnon (Armageddon Time) e Lauren Yaffe (Coringa).

Repercussão na mídia

Apesar da enorme popularidade do filme, Diário de Noel conquistou avaliações medianas na mídia especializada, principalmente no que se refere aos sites agregadores. Um dos exemplos é o IMDb, onde o projeto natalino obteve nota 6.2 de 10 com base em 4,6 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, a produção conquistou 67% de aprovação das críticas gerais, no entanto apenas 57% em relação à audiência. Por fim, no Metacritic, a obra cinematográfica angariou um metascore de 63 levando em consideração reviews de veículos renomados, como o The New York Times, Los Angeles Times, Screen Rant e Movie Nation.

