Conheça I Am Jesus Chist: Prologue, simulador polêmico (e grátis) para PC

I Am Jesus Christ é um jogo simulador para PC que gerou polêmica por permitir que jogadores interpretassem a figura bíblica de Jesus de Nazaré. Desenvolvido pela SimulaM, o título tem o propósito de contar a história do Messias desde seu nascimento até a ressurreição, sem o objetivo de fazer qualquer sátira. A partir do dia 1 de dezembro, o prólogo do jogo será disponibilizado no Steam de forma gratuita. A versão completa, no entanto, será paga e está prevista para o segundo trimestre de 2023. Veja mais detalhes sobre o título a seguir:

1 de 2 I Am Jesus Christ é um simulador que permite a jogadores acompanharem a história de Jesus Cristo — Foto: Reprodução/Steam I Am Jesus Christ é um simulador que permite a jogadores acompanharem a história de Jesus Cristo — Foto: Reprodução/Steam

O game é jogado em primeira pessoa, com Jesus como protagonista a partir de seu aniversário de 30 anos. Nele, é possível andar livremente por áreas abertas enquanto procura por objetivos, como personagens para conversar, que irão dar seguimento à missão principal. Conforme o personagem se locomove, trechos da Bíblia são ocasionalmente ativados, no formato de palavras que surgem de repente e desaparecem no ar. Ao ativar esses trechos, uma narração contará uma passagem relacionada à missão do momento.

Em certo momento, o jogo apresenta uma "batalha contra chefe", por assim dizer: quando Jesus sofre a tentação do Diabo no deserto. Esta é a parte do jogo que mais exibe gameplay, ao exigir que o usuário enfrente um inimigo representado por uma esfera de luz avermelhada. O combate é simples, mas exige que o jogador rebata ataques desferidos e contra-ataque com um feixe de luz.

A descrição da versão completa do game promete permissão para explorar regiões diversas, como Jerusalém e Galileia. Também é mencionado que estarão disponíveis vários milagres, como multiplicar peixes, transformar água em vinho, andar sobre as águas, curar os doentes e expulsar demônios. Haverá mais de 60 personagens para interagir, entre eles os apóstolos de Jesus, com a chance de recriar cenas importantes, como a Última Ceia.

2 de 2 I Am Jesus Christ permite que usuários fiquem próximos da experiência com uma visão em primeira pessoa — Foto: Reprodução/Steam I Am Jesus Christ permite que usuários fiquem próximos da experiência com uma visão em primeira pessoa — Foto: Reprodução/Steam

O CEO da SimulaM, Maksym Vysochanskiy, esclareceu em uma entrevista para o site Game Informer que ele é um cristão que se impressionou com a história de Jesus na Bíblia em sua adolescência. Ele ainda comentou que considera jogos uma forma de arte e que, assim como foram criados filmes e pinturas sobre Jesus Cristo nos últimos anos, ele quer seguir a tradição com um jogo de computador.

Desde o anúncio do game, a reação de boa parte dos usuários foi tratar I Am Jesus Christ como uma piada ou uma forma de sátira. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que muitos jogos "simuladores" são, na verdade, títulos cômicos, inspirados pela série Goat Simulator. No entanto, vale ressaltar que o tom de I Am Jesus Chris é bastante sóbrio e respeitoso.