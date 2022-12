Conheça O Amante de Lady Chatterley, filme da Netflix com cenas quentes

O filme O Amante de Lady Chatterley é a mais nova produção cinematográfica de época da Netflix e foi lançada oficialmente no catálogo da plataforma de streaming na última sexta-feira (2). Baseado na obra homônima do autor inglês D.H. Lawrence, de 1928, o longa conta com direção da cineasta francesa Laure de Clermont-Tonnerre (Crônica da Inocência) e tem roteiro de David Magee (O Retorno de Mary Poppins). Estrelado por Emma Corrin (The Crown) e Jack O'Connell (Skins), a trama acompanha a história de Constance Reid, uma jovem que se casa com um nobre inglês antes da Primeira Guerra Mundial. Mas com a volta do marido, a vida da protagonista muda drasticamente e um novo romance proibido começa a florescer.

Com mais de duas horas de duração, o drama de romance aposta em cenas quentes entre os dois personagens protagonistas da trama, o que vem surpreendendo os usuários da Netflix pelo conteúdo explícito da produção de época. A seguir, conheça sinopse, elenco, repercussão e trailer do novo longa-metragem da gigante do streaming.

2 de 2 O filme é protagonizado pela atriz inglesa Emma Corrin, que interpretou Lady Diana em The Crown — Foto: Divulgação/Netflix O filme é protagonizado pela atriz inglesa Emma Corrin, que interpretou Lady Diana em The Crown — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Skinamarink: onde assistir ou fazer download do filme? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de O Amante de Lady Chatterley

A adaptação da obra de D.H. Lawrence acompanha a história de Constance Reid (Corrin), uma jovem inglesa de uma família burguesa que se casa, em 1917, com Sir Clifford Chatterley (Matthew Duckett), um nobre bonito pelo qual a protagonista se apaixona aos poucos. No entanto, ele é enviado para o combate durante a Primeira Guerra Mundial e acaba retornando paralisado da cintura para baixo devido a um ferimento grave.

Por conta disso, Clifford incentiva Lady Chatterley a ter relações sexuais com outro homem, visto que ele não poderia mais suprir as necessidades carnais da esposa. No entanto, a jovem acaba tendo um caso com Oliver Mellors (O'Connell), o guarda-caça da sua propriedade, e o que era para ser apenas algo casual, torna-se uma paixão avassaladora capaz de romper as classes sociais e as tradições rígidas da época.

Elenco

Além de Emma Corrin (The Crown) e Jack O'Connell (Skins) interpretando Lady Chatterley e Oliver Mellors, os papéis principais do drama, o filme ainda leva em seu elenco nomes renomados do cinema inglês, como Ella Hunt (Sob o Domínio dos Robôs), Joely Richardson (Sandman), Faye Marsay (Andor), Eugene O'Hare (Morte e Rouxinóis) e Sandra Huggett (The Scandalous Lady W).

Repercussão na mídia

Apesar de ter sido lançado há apenas uma semana, O Amante de Lady Chatterley vem conquistando avaliações positivas na mídia especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, o longa-metragem obteve nota 6.8 de 10, levando em consideração 4,4 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o drama de Clermont-Tonnerre conquistou 88% de aprovação dos críticos, com base em 70 reviews. Segundo um consenso do site, uma das críticas destaca-se, afirmando que a produção é "indiscutivelmente a melhor versão para a tela deste conto frequentemente adaptado", e que "O Amante de Lady Chatterley se destaca com uma atuação sólida e um tratamento francamente refrescante dos temas maduros da história."

Com uma história bem à frente de seu tempo, vale ressaltar que o livro no qual o filme se baseia já foi proibido em diversos países logo após sua primeira publicação clandestina, em 1928, na Itália. Na época, a crítica considerava o livro obsceno e com descrições explícitas de sexo. No Reino Unido, por outro lado, a obra literária só veio a público na década de 1960, mas com uma versão censurada do controverso clássico.

Confira o trailer oficial de O Amante de Lady Chatterley: