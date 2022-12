Conheça Olhar Indiscreto, série brasileira que estreia na Netflix em 2023

📝 Skinamarink: onde assistir ou fazer download do filme ? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

No entanto, as coisas passam a mudar para Miranda quando a vizinha pede para ela cuidar de seu cachorro enquanto viaja com um cliente misterioso. A partir desse acontecimento que a jovem bisbilhoteira se vê envolvida em um triângulo amoroso repleto de reviravoltas perigosas que mudarão, para sempre, o rumo de sua vida.

Além de Débora Nascimento (Além do Homem) e Emanuelle Araújo (S.O.S. Mulheres ao Mar) nos papéis principais do thriller, o trabalho de Marcela Citterio ainda conta com nomes como Nikolas Antunes (A Vida Invisível), Ângelo Rodrigues (O Que Há de Novo no Amor?), Gabriela Moreyra (Sob Pressão), Gabriella Muglia, Sacha Bali (Em Nome da Lei) e Gustavo Machado (As Melhores Coisas do Mundo) no elenco.