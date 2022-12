Conheça os filmes e séries mais assistidos da última semana

The Walking Dead, Wandinha e o filme Adão Negro foram as produções com melhor desempenho de audiência entre 21 e 27 de novembro, de acordo com o site JustWatch. A plataforma é responsável por catalogar todos os recentes lançamentos dos serviços de streaming e faz levantamento dos filmes e séries mais assistidos da semana nas plataformas de streaming aqui no Brasil. O primeiro lugar no ranking das séries ficou com a aventura de zumbis de The Walking Dead, que teve seu último episódio veiculado no dia 20 de novembro. Já entre os longas, Adão Negro, da DC, está em alta. O filme está disponível para aluguel e compra em diversas plataformas, dentre elas o Amazon Prime Video.